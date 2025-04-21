У Кременчуці патрульні на місці ДТП виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння

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Водій також не мав при собі реєстраційного документу на транспортний засіб та чинного страхового полісу ОСЦПВ

Минулими вихідними патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Старшого лейтенанта Кагала. На місці події інспектори з’ясували, що водій транспортного засобу Geely MR-7151А, виконуючи поворот ліворуч на перехресті, не надав перевагу в русі автомобілю Mitsubishi Lancer, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок цього сталося зіткнення — обидва авто зазнали механічних пошкоджень.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій Geely не мав при собі реєстраційного документа на авто та не мав чинного страхового поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Крім того, під час спілкування у водія патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Йому було запропоновано пройти відповідний огляд у встановленому законом порядку, однак чоловік відмовився.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування транспортом та склали на нього:

постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (відсутність відповідних документів),

протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП),

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (відмова від огляду).

Всього, за минулі вихідні патрульні склали 11 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Норми законодавства щодо відповідальності за кермування транспортним засобом напідпитку:

за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення складає штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, вдруге за рік) КУпАП складає штраф 34 тис. грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без нього або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без нього;

штраф за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, втретє за рік) КУпАП складає 51 тис. грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю або інших речовин) КУпАП передбачено штраф 34 тис. грн або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування ТЗ на 3 роки.

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Нагадаємо, 10 квітня ми писали, що патрульні зупинили автівку за перевищення швидкості, а водій виявився з ознаками наркотичного сп’яніння та без прав.

7-го квітня, в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду на 10 років. До того, під час спілкування з патрульними у водія помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти медогляд у встановленому законом порядку, однак чоловік відмовився.

3-го квітня ми писали, що у Кременчуці патрульні затримали 21-річного водія без будь-яких документів та з ознаками наркотичного сп’яніння. А на минулому тижні патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 12 разів перевищував допустимий рівень.

7-го квітня ми повідомляли, що від початку року на дорогах Полтавської області патрульні зупинили 160 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, з них 63 випадки зафіксували упродовж березня.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв.