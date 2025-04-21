У Полтавській ОВА ще назвали імена бійців, які повернулись з полону

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 346

Нині відомо про ще 5 захисників із Полтавської області, які повернулись з російського полону у переддень Великодня. Це Дмитро Агарков, Едуард Ляш, Олег Повх, Михайло Старіков та Станіслав Туровський. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут 21 квітня.

Нагадаємо, 19 квітня із російського полону до України повернулися 277 захисників. Тоді стало відомо про 9 звільнених з полону воїнів з Полтавщини.