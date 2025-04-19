Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Напередодні Великодня із російського полону до України повернулися 277 захисників (доповнено)

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 157

 

Українські оборонці потрапили у російських полон із різних напрямків фронту

Сьогодні, 19 квітня, у переддень Великодня із російського полону до України повернулися 277 захисників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

 

Серед звільнених військовополонених — воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони боронили Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

 

За словами Зеленського, загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини — воїнів та цивільних. 

 

Наразі немає інформації, чи є серед звільнених із полону захисників воїни з Полтавщини.

Доповнено:

За даними Координаційного штабу, 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. 

Більшість з тих, кого вдалося повернути — це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

 

Нагадаємо, учора до України повернули тіла 909 полеглих українських воїнів.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Володимир Зеленський
Теги: полон обмін полоненими військовополонені
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх