Напередодні Великодня із російського полону до України повернулися 277 захисників (доповнено)

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 157

Сьогодні, 19 квітня, у переддень Великодня із російського полону до України повернулися 277 захисників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених військовополонених — воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони боронили Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

За словами Зеленського, загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини — воїнів та цивільних.

Наразі немає інформації, чи є серед звільнених із полону захисників воїни з Полтавщини.

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За даними Координаційного штабу, 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Більшість з тих, кого вдалося повернути — це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

Нагадаємо, учора до України повернули тіла 909 полеглих українських воїнів.