На Великдень у Кременчуці та на Полтавщині комендантська година триватиме без змін

На період Великодніх свят у Кременчуці та на Полтавщині комендантська година лишатиметься без змін. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут під час брифінгу 16 квітня.
У період комендантської години перебувати на вулиці заборонено. Великодні кошики віряни можуть освятити до комендантської або після неї.
Також поблизу храмів у посиленому режимі патрулюватимуть близько правоохоронців.
А у Кременчуці на Великдень запровадять обмеження руху автотранспорту — 20 квітня з 4.00 до 12.00, буде тимчасово обмежено рух:
Нагадаємо, раніше ми писали про цьогорічні ціни на великодній хліб у Кременчуці. Також уже є графік великодніх богослужінь та освячень кошиків у храмах ПЦУ у Кременчуці.
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