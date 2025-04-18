Як у храмах ПЦУ в Кременчуці проходитимуть богослужіння з нагоди Великодня: розклад

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Незабаром віряни відзначатимуть свято Світлого Христового Воскресіння, Великдень. «Кременчуцький Телеграф» надає графік урочистих богослужінь у церквах Православної церкви України в Кременчуці:

Свято-Миколаївський кафедральний Собор — вул. 29 Вересня, 16/34

Субота 19.04

08.00 — Божественна літургія

11.00 — Освячення Великодніх кошиків

23.00 — Полуношниця

Неділя 20.04

00.00 — Великодня утріння. (Після утрені) Божественна літургія

з 04.00 — Освячення Великодніх кошиків

16.00 — Велика вечірня

Понеділок 21.04

09.00 — Архиєрейська Божественна літургія

16.00 — Вечірня, ранішня

Вівторок 22.04

09.00 — Божественна літургія

Храм Рівноапостольної княгині Ольги — вул. Івана Приходька, 83

П’ятниця 18.04

12.00 — Вечірня з чином винесення Плащаниці Господа Ісуса Христа

Субота 19.04

23.00 — Полуношниця

Неділя 20.04

З 04.30 до 11.00 — Освячення великодніх страв

Церква Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова — вул. Лікаря Парнети, 16

18.04 — Страсна п’ятниця

18.00 — Вечірня страсної п’ятниці. Винесення Плащаниці

19.04 — Велика субота

19.00 — Полуношниця, Освячення пасхальних страв

20.04 — Світле Христове Воскресіння

04.30 — Хресний хід, Пасхальні часи, Святкова Божественна Літургія

Близько 06.00–10.00 — Освячення пасхальних страв на території храму

Храм Серафима Саровського — вул. Платухіна, 1/30

Як повідомив настоятель храму архімандрит Феодосій, у суботу (19.04), з 22.00, розпочнеться вечірнє богослужіння. Освячення пасок відбуватиметься у неділю, з 5.00 до 11.00.

Храм Ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість» — вул. Сержанта Мельничука, 186

Освячення великодніх страв розпочнеться у неділю о 4.00 і триватиме до 11.00. Про це повідомив настоятель храму Анатолій Куліш на своїй Facebook-сторінці.

У Страсну п'ятницю, 18 квітня, о 14.00 Богослужіння з виносом Плащаниці;

У Страсну суботу, 19 квітня, о 23.15 розпочинаються передвеликодні та великодні Богослужіння (триватимуть всю ніч);

Паски освячуватимуть також і у Володимирській церкві на вул. Миколи Татарулі, 76.

Нагадаємо, раніше ми писали про цьогорічні ціни на великодній хліб у Кременчуці. Додамо, що на Великдень правопорядок на Полтавщині буде забезпечувати близько тисячі правоохоронців. Комендантська година не змінюватиметься.