Як у храмах ПЦУ в Кременчуці проходитимуть богослужіння з нагоди Великодня: розклад

У храмах освячення великодніх страв починатиметься з 4-6 ранку
Незабаром віряни відзначатимуть свято Світлого Христового Воскресіння, Великдень. «Кременчуцький Телеграф» надає графік урочистих богослужінь у церквах Православної церкви України в Кременчуці:
Свято-Миколаївський кафедральний Собор — вул. 29 Вересня, 16/34
Субота 19.04
- 08.00 — Божественна літургія
- 11.00 — Освячення Великодніх кошиків
- 23.00 — Полуношниця
Неділя 20.04
- 00.00 — Великодня утріння. (Після утрені) Божественна літургія
- з 04.00 — Освячення Великодніх кошиків
- 16.00 — Велика вечірня
Понеділок 21.04
- 09.00 — Архиєрейська Божественна літургія
- 16.00 — Вечірня, ранішня
Вівторок 22.04
- 09.00 — Божественна літургія
Храм Рівноапостольної княгині Ольги — вул. Івана Приходька, 83
П’ятниця 18.04
- 12.00 — Вечірня з чином винесення Плащаниці Господа Ісуса Христа
Субота 19.04
Неділя 20.04
- З 04.30 до 11.00 — Освячення великодніх страв
Церква Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова — вул. Лікаря Парнети, 16
18.04 — Страсна п’ятниця
- 18.00 — Вечірня страсної п’ятниці. Винесення Плащаниці
19.04 — Велика субота
- 19.00 — Полуношниця, Освячення пасхальних страв
20.04 — Світле Христове Воскресіння
- 04.30 — Хресний хід, Пасхальні часи, Святкова Божественна Літургія
- Близько 06.00–10.00 — Освячення пасхальних страв на території храму
Храм Серафима Саровського — вул. Платухіна, 1/30
Як повідомив настоятель храму архімандрит Феодосій, у суботу (19.04), з 22.00, розпочнеться вечірнє богослужіння. Освячення пасок відбуватиметься у неділю, з 5.00 до 11.00.
Храм Ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість» — вул. Сержанта Мельничука, 186
Освячення великодніх страв розпочнеться у неділю о 4.00 і триватиме до 11.00. Про це повідомив настоятель храму Анатолій Куліш на своїй Facebook-сторінці.
- У Страсну п'ятницю, 18 квітня, о 14.00 Богослужіння з виносом Плащаниці;
- У Страсну суботу, 19 квітня, о 23.15 розпочинаються передвеликодні та великодні Богослужіння (триватимуть всю ніч);
Паски освячуватимуть також і у Володимирській церкві на вул. Миколи Татарулі, 76.
Нагадаємо, раніше ми писали про цьогорічні ціни на великодній хліб у Кременчуці. Додамо, що на Великдень правопорядок на Полтавщині буде забезпечувати близько тисячі правоохоронців. Комендантська година не змінюватиметься.