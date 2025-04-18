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В Кременчуцькому ТЦК та СП проходять обшуки (доповнено)

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 1 679 Коментарів: 2

Обшуки проводяться з метою документування незаконно набутих у власність активів

За інформацією джерел нашого видання в правоохоронних органах, сьогодні, 18 квітня 2025 року, в кабінеті начальника Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводяться обшуки

Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення стосовно начальника Кременчуцького ТЦК та СП полковника Мазніцького О.К., співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБ України спільно зі слідчими ГУ НП в Полтавській області.

Обшуки проводяться також за місцем проживання керівника Кременчуцького ТЦК та СП Мазніцького, проходження військової служби та інших обʼєктах, які мають відношення до нього, з метою документування незаконно набутих у власність активів.

Обшуки відбуваються саме зараз, в кабінеті начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП.


Доповнено

Відомо, що обшуки заплановані не лише за місцем служби, за місцем реєстрації Мазніцького О.К., а також на квартирі, яку останній знімав в Кременчуці. Нам також стало відомо, що аналогічні слідчі дії заплановані, і щодо інших очільників ТЦК та СП в різних областях України.

Доповнено

Ми звернулися за коментарем до Речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Роман Істоміна. Він повідомив, що станом на тепер у нього немає всієї потрібної інформації.


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Автор: Телеграф
Теги: ТЦК та СП обшуки
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Коментарі: 2

431
shoni1970:
Сьогодні, 09:06

А що ж трапилося? Не ділився? Чи податки не сплатив?


3 0
1 419
Andron777:
Сьогодні, 09:52

Оце вони такі дурні будуть бабло на роботі тримати чи вдома...


2 0

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