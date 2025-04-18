За інформацією джерел нашого видання в правоохоронних органах, сьогодні, 18 квітня 2025 року, в кабінеті начальника Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводяться обшуки
Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення стосовно начальника Кременчуцького ТЦК та СП полковника Мазніцького О.К., співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБ України спільно зі слідчими ГУ НП в Полтавській області.
Обшуки проводяться також за місцем проживання керівника Кременчуцького ТЦК та СП Мазніцького, проходження військової служби та інших обʼєктах, які мають відношення до нього, з метою документування незаконно набутих у власність активів.
Обшуки відбуваються саме зараз, в кабінеті начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП.
Відомо, що обшуки заплановані не лише за місцем служби, за місцем реєстрації Мазніцького О.К., а також на квартирі, яку останній знімав в Кременчуці. Нам також стало відомо, що аналогічні слідчі дії заплановані, і щодо інших очільників ТЦК та СП в різних областях України.
Ми звернулися за коментарем до Речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Роман Істоміна. Він повідомив, що станом на тепер у нього немає всієї потрібної інформації.
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