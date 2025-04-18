В Кременчуцькому ТЦК та СП проходять обшуки (доповнено)

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 1 679 Коментарів: 2

За інформацією джерел нашого видання в правоохоронних органах, сьогодні, 18 квітня 2025 року, в кабінеті начальника Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводяться обшуки

Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення стосовно начальника Кременчуцького ТЦК та СП полковника Мазніцького О.К., співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБ України спільно зі слідчими ГУ НП в Полтавській області.

Обшуки проводяться також за місцем проживання керівника Кременчуцького ТЦК та СП Мазніцького, проходження військової служби та інших обʼєктах, які мають відношення до нього, з метою документування незаконно набутих у власність активів.

Обшуки відбуваються саме зараз, в кабінеті начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП.



