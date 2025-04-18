Крафіни — рецепт від читачів газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 08:31
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Спробуйте рецепт великодніх крафінів із дріжджового тіста та начинкою з сухофруктів і лікеру. Покрокова інструкція з підготовкою опари, тіста та формування крафінів — від читачів газети «Для дому і сім’ї». Виходять солодкі, вологі та ароматні.
Для опари:
350 мл теплого молока
1 ст. л цукру
50 гр сирих дріжджів
3 ст. л борошна
Основне тісто:
5 жовтків
1 ч.л солі
250 гр. цукру
100 мл будь-якої сметани
100 гр м'якого масла
два пакетики ван.цукру
800 гр борошна
60 мл олії
Начинка:
Сухофрукти 550 гр.
3 ст. л лікеру, бажано апельсинового
Приготування:
- Для опари молоко, цукор, дріжджі, борошно перемішуємо та відставляємо на 15 хв.
- Тим часом жовтки, попередньо розмішаних з сіллю, розтираємо до білого із цукром. Потім вливаємо сметану, додаємо м'яке масло, ван.цукор. Вливаємо вже готову опару, і поступово всипаємо борошно.
- В процесі вимішування,в самому кінці, вливаємо олію. Тісто має бути м'яке,не забите,але не липнути до рук. Залишити в теплі для підйому десь на дві години.
- Сухофрукти треба підготувати заздалегідь:промити та залити окропом на 10 хв. Злити зайву рідину і залити 3ст.л.лікеру,бажано апельсинового але можна любий. Все розмішуємо, накриваємо і теж залишаємо на ніч.
- Готове тісто злегка обім'яти, поділити на потрібну кількість. Кожну частину розкотити в прямокутник,змастити м'яким маслом, викласти сухофрукти та закрутити в рулет.
- Зробити крафіни. Залишити в теплі ще десь на 45хв. Обережно змастити, тісто дуже ніжне, збитим жовтком+1ч.л.сметани.
- Випікати до готовності. Перевіряти шпажкою. Крафіни виходять солодкі, вологі та дуже м'які.
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