Крафіни — рецепт від читачів газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 120

Спробуйте рецепт великодніх крафінів із дріжджового тіста та начинкою з сухофруктів і лікеру. Покрокова інструкція з підготовкою опари, тіста та формування крафінів — від читачів газети «Для дому і сім’ї». Виходять солодкі, вологі та ароматні.