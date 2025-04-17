Пекти чи купувати паску: які ціни цьогоріч на великодній хліб у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 233

«Кременчуцький Телеграф» зібрав для вас ціни на паски у магазинах та закладах міста, а також порівняв, у скільки обійдеться домашня великодня випічка

Кожного року напередодні Великодня українські родини готуються до одного з найважливіших свят у календарі. Святковий кошик, вишиванки, свічки, пахощі весняної трави — і, звісно ж, паска. Вона є не просто стравою, а символом оновлення, радості та віри. За давніми традиціями, саме сьогодні, у Чистий четвер, господині прибирають оселю, готують великодній кошик і — найголовніше — печуть паски. Вважається, що Чистий четвер — найкращий час для випічки, адже хліб «вдається», а дім наповнюється благословенням. Якщо не встигли сьогодні — то є ще субота. Але в Страсну п’ятницю — день скорботи — готувати й особливо пекти не можна.

Та часи змінюються, і не всі дотримуються цього звичаю. Хтось не має можливості, хтось — бажання, а хтось — просто не встигає між роботою, чергами в магазинах та домашніми клопотами. Тож дедалі частіше українці ставлять собі цілком практичне питання: пекти паску чи купувати? Що вигідніше, простіше й смачніше? Ми вирішили розібратися.

Ціни на паски у магазинах та закладах Кременчука: смачно та красиво, проте не дешево

Нині паску можна купити буквально всюди — від кіоску біля будинку до ресторанів та пекарень, де великодній хліб продається у вишуканому дизайнерському пакуванні. Але ціни — часто кусаються. «Кременчуцький Телеграф» пройшовся місцевими магазинами й закладами та зібрав ціни на паски.

Найдешевшу паску традиційно можна придбати у мережі магазинів «Маркетопт». Ціна найменшої паски вагою 190 г вартує 19,90 грн.

Далі ціни ростуть відповідно до ваги й розміру, а також виробника — магазини пропонують не тільки випічку власного виробництва, а й інших торгових марок.

Схожа ситуація і в магазинах мережі АТБ. Там найдешевша маленька паска вартує 29,80 грн, її вага — 120 г. Виробник такої паски — «Кулиничі», вона має маркування «освячено». Від цього ж виробника паска вагою 0,5 кг обійдеться у 78,90 грн.

Також в АТБ придбати можна паски і їхнього виробництва. Ціна стартує від 32,90 грн за найменшу — вагою 130 г. Далі ціна збільшується залежно від ваги, начинки та оздоблення. До прикладу, сирна паска вагою 350 г обійдеться у 125,90 грн, а крафін вагою 300 г — 154,90 грн.

Значно вищі ціни на паску фіксують у пекарнях та закладах міста. Обрати можна на будь-який смак — із різноманітними начинками та оздобленням.

У магазині крафтових продуктів та випічки на заквасці «Foodness Store», що на Університетській, 23а, ціни на середню паску коливаються в межах 400-600 гривень.

450 гривень





570 гривень

Приймає замовлення на бездріжджові паски з різними начинками й заклад «ДеМед» — крафтове виробництво родини Лещенків. Мінімальна ціна найменшої паски у них — 195 грн. Далі вартість росте залежно від ваги та виду великоднього хліба.

Від 70 гривень стартують ціни на паски й в мережі закладів «Кофан». Теж, як і скрізь, вартість залежить від розміру, начинки та оздоблення. Найвищу ціну ми помітили там у 550 гривень.

Паска з «Кофану»

Паска з «Кофану»

Пропонує асортимент пасок на замовлення і мережа закладів «Rock Kava». Можна ознайомитися із меню та замовити собі паску на будь-який смак, аби ж придбати безпосередньо в закладі.

Придбати гарно оздоблені та запаковані паски можна і в мережі магазинів європейських товарів «Fammy».

Звісно, ціни на паски високі, але в деяких випадках вони виправдані: ручна робота, натуральні інгредієнти, витончений декор, а подекуди й унікальність. Не варто також забувати, що частенько за кілька днів до Великодня ціни на паски стрімко ростуть.

Домашня паска: традиції й час, а ще трохи економії

Попри величезний асортимент різноманітних пасок, багато господинь все одно лишаються вірними традиціям та печуть паски вдома. Для багатьох українських родин випікання паски — це не просто кулінарія. Це — ритуал. Ми порахували, у скільки обійдеться така домашня випічка.

Умовно візьмемо класичний рецепт на 3 середні паски (приблизно 500–700 г кожна):

Борошно — 1 кг (~30 грн)

Яйця — 6–7 шт. (~35–40 грн)

Цукор — 300 г (~20 грн)

Молоко — 250 мл (~10 грн)

Масло вершкове — 200 г (~50 грн)

Дріжджі — 25 г (~8 грн)

Сіль, ваніль, родзинки, цедра, глазур, декор — ~40–50 грн.

Загалом вартість домашньої паски вийде близько 110–130 грн за одну велику паску або менш як 50 грн за маленьку. При цьому чим вищою буде «партія» випічки, тим меншою буде собівартість.

Проте варто також врахувати, що домашня паска — це не лише гроші, це ще час та терпіння. Адже процес випікання може зайняти від 3 до 5 годин, і навіть більше.

Отож, кожна господиня і кожна родина сама обирає для себе: зекономити час і придбати паску, або ж віддати данину звичаєм і традиціям та готувати великодній хліб удома.

Нагадаємо, що Великдень 2025 року відзначають 20 квітня. Нещодавно у нас на сайті вийшов матеріал про те, де у Кременчуці можна придбати паски.