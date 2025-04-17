Для ветеранів війни ОСЦПВ водіїв буде безкоштовним — Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада запровадила компенсацію витрат на страхування для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
У парламенті ухвалили в цілому законопроєкт № 12295-д, який запроваджує компенсацію автоцивілки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. За його затвердження проголосували 285 депутатів за мінімально необхідних 226.
Про це повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі.
Він нагадав, що цим законопроєктом передбачене внесення змін до закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо компенсації витрат певних категорій осіб.
В ухваленому законопроєкті пропонується:
Отже, після набрання чинності цим законом половину вартості, як і зараз, покриватиме МТСБУ, а іншу половину — з державного бюджету. До 30 червня 2025 року ці категорії ветеранів війни можуть не купувати ОСЦПВ взагалі, але виплати у разі ДТП все одно здійснюватимуться.
Нагадаємо, у березні ми писали, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 12295-д, який передбачає компенсацію витрат на обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності (ОСЦПВ) для ветеранів війни, які є власниками транспортних засобів.
Потреба у прийнятті цього законопроєкту виникла через те, що з 1-го січня 2025 року набув чинності Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (№ 3720-ІХ). Згідно з його нормами учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують належними їм авто, мають оформлювати обов’язкову автоцивілку, щоправда, з оплатою 50% її вартості.
Ухвалені зміни до закону передбачають для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни:
Компенсація витрат учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни з державного бюджету передбачається під час дії воєнного стану та протягом року після його завершення.
Раніше ми, посилаючись на пресслужбу НБУ, спростовували міфи про автоцивілку та розповідали, що змінилося для водіїв з 1 січня.
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