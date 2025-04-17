Для ветеранів війни ОСЦПВ водіїв буде безкоштовним — Рада ухвалила законопроєкт

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 96

Верховна Рада запровадила компенсацію витрат на страхування для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

У парламенті ухвалили в цілому законопроєкт № 12295-д, який запроваджує компенсацію автоцивілки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. За його затвердження проголосували 285 депутатів за мінімально необхідних 226.

Про це повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі.

Він нагадав, що цим законопроєктом передбачене внесення змін до закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо компенсації витрат певних категорій осіб.

В ухваленому законопроєкті пропонується:

встановити з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення права учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

встановити на постійній основі зменшення на 50% для страхувальника — особи з інвалідністю внаслідок війни розміру страхової премії за внутрішнім договором страхування щодо транспортного засобу, який має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловатів включно та належить йому на праві власності, за умови керування таким транспортним засобом виключно страхувальником або особою, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку, та використання транспортного засобу без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу та інше.

— Це один з кроків для підтримки ветеранів… Будемо продовжувати роботу, щоб посилити соціальний захист учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, — написав голова парламентського комітету, який готував цей законопроєкт разом з Мінветеранів.

Отже, після набрання чинності цим законом половину вартості, як і зараз, покриватиме МТСБУ, а іншу половину — з державного бюджету. До 30 червня 2025 року ці категорії ветеранів війни можуть не купувати ОСЦПВ взагалі, але виплати у разі ДТП все одно здійснюватимуться.

Нагадаємо, у березні ми писали, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 12295-д, який передбачає компенсацію витрат на обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності (ОСЦПВ) для ветеранів війни, які є власниками транспортних засобів.

Потреба у прийнятті цього законопроєкту виникла через те, що з 1-го січня 2025 року набув чинності Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (№ 3720-ІХ). Згідно з його нормами учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують належними їм авто, мають оформлювати обов’язкову автоцивілку, щоправда, з оплатою 50% її вартості.

Ухвалені зміни до закону передбачають для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни:

тимчасове звільнення від обов’язку мати автоцивілку (поліс ОСЦПВ) до 30 червня 2025 року;

компенсацію витрат на придбання автоцивілки.

Компенсація витрат учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни з державного бюджету передбачається під час дії воєнного стану та протягом року після його завершення.

Раніше ми, посилаючись на пресслужбу НБУ, спростовували міфи про автоцивілку та розповідали, що змінилося для водіїв з 1 січня.