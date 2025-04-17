У Мінʼюсті пояснили на які рахунки може бути накладено арешт та як повернути доступ до них

Арешт на банківські рахунки може бути накладено на всі кошти, незалежно від їх призначення, на підставі рішення державного або приватного виконавця
У кожної людини може виникнути ситуація, коли її банківські рахунки заблоковані, що стає серйозною проблемою. В умовах повномасштабної війни така ситуація мож викликати паніку, адже доступу до грошей немає, а розібратися, що робити з цим — завдання не з легких.
Саме тому Міністерство юстиції України підготувало роз’яснення, як діяти в разі арешту рахунків, які права має боржник, і за яких умов можна повернути доступ до коштів — особливо якщо йдеться про зарплату, соціальні виплати чи інші надходження.
Арешт може бути накладено на всі кошти, що перебувають на рахунках фізичної особи, незалежно від їх призначення. Це може статись на підставі рішення державного або приватного виконавця. Проте законодавство передбачає винятки та механізми, які дозволяють отримати доступ до частини коштів або зняти арешт із певних рахунків.
Згідно з чинним законодавством боржник має право користуватися коштами з поточного рахунку в межах 16 000 грн на місяць (дві мінімальні зарплати).
Для цього потрібно звернутися до виконавця із заявою про визначення поточного рахунку для видаткових операцій. У заяві слід зазначити номер рахунку та банк, у якому його відкрито. Виконавець протягом двох робочих днів з моменту отримання заяви ухвалює відповідну постанову та невідкладно надсилає її банку.
Окрему увагу слід приділити рахункам цільового призначення, зокрема тим, на які надходять соціальні виплати, пенсії, заробітна плата чи стипендії. Закон забороняє звернення стягнення на кошти, що надходять на такі рахунки. Водночас банки зазвичай відкривають для їх зарахування стандартний поточний рахунок, оскільки можуть не мати технічної можливості для створення окремого рахунку.
Стягнення не може бути звернено на такі виплати:
Міністерство юстиції нагадує: навіть у складні часи держава гарантує захист ваших прав. Якщо ви опинилися у подібній ситуації — не варто панікувати. Важливо знати свої права та послідовно діяти відповідно до передбачених законом процедур.
У Мін'юсті радять у разі виникнення додаткових питань звертатися до юристів системи безоплатної правничої допомоги.
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