У Кременчуцькому медколеджі студентів навчатимуть за допомогою манекена на ім’я Анна

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 257

Високотехнологічний манекен із вбудованими датчиками дозволяє максимально точно відпрацьовувати реанімаційні заходи, ін’єкції та інші важливі навички

У Кременчуцькому медичному коледжі імені Володимира Литвиненка відкрили сучасний освітній простір. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Відтепер студенти-медики тут навчатимуться за допомогою високотехнологічного манекена, на ім’я Анна. Цей навчальний «пацієнт» із вбудованими датчиками дозволяє максимально точно відпрацьовувати реанімаційні заходи, ін’єкції та інші важливі для майбутніх медиків навички.

— Також у новоствореному симуляційному центрі обладнали дві сучасні комп’ютерні аудиторії. Такі умови забезпечать комфортне навчання, доступ до новітніх освітніх платформ й ефективну підготовку, — йдеться у повідомленні.

Як зазначає очільник Полтавської ОВА, відкриття простору стало можливим за підтримки Програми розвитку ООН та фінансування Європейського Союзу в межах проєкту EU4Recovery.