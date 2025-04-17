У Кременчуцькому медколеджі студентів навчатимуть за допомогою манекена на ім’я Анна

Високотехнологічний манекен із вбудованими датчиками дозволяє максимально точно відпрацьовувати реанімаційні заходи, ін’єкції та інші важливі навички
У Кременчуцькому медичному коледжі імені Володимира Литвиненка відкрили сучасний освітній простір. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Відтепер студенти-медики тут навчатимуться за допомогою високотехнологічного манекена, на ім’я Анна. Цей навчальний «пацієнт» із вбудованими датчиками дозволяє максимально точно відпрацьовувати реанімаційні заходи, ін’єкції та інші важливі для майбутніх медиків навички.
Як зазначає очільник Полтавської ОВА, відкриття простору стало можливим за підтримки Програми розвитку ООН та фінансування Європейського Союзу в межах проєкту EU4Recovery.
— Вдячні міжнародним партнерам за допомогу та внесок у розвиток освітньої сфери області, — написав він.
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