Розшукуються манекени, які під обстрілами «зіграють» дітей та мирне населення

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3 652 Коментарів: 8

Якщо у вас є хоч один манекен - радо заберемо у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А)

У Кременчуці базуються справжня еліта та соколи Служби Безпеки України - центр спецоперацій «А» СБУ. Військові щодня відточують свою майстерність, як в теорії, так і на полігоні. Для їх підготовки необхідні манекени, які імітуватимуть дітей та мирне населення.

Уявіть будинок у якому знаходяться діти, жінки та терористи. Щоб знешкодити терористів необхідна ювелірна майстерність, щоб не зачепити цивільних. Кожне врятоване дитяче життя - це години, місяці й роки відточеної роботи на манекенах.

Навіть добре тренований воїн не завжди психологічно готовий до бойових дій, тому в тилу їх готують на тренажерах, які максимально наближені до реальності. Один манекен визирає з вікна, інший - виглядає з-під столу, хтось чатує за дверима.

Для тренування військових потрібен не один десяток манекенів. Навіть якщо у вас є хоч один манекен - радо заберемо у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).