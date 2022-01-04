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Розшукуються манекени, які під обстрілами «зіграють» дітей та мирне населення

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3 652 Коментарів: 8

 

Якщо у вас є хоч один манекен - радо заберемо у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А)

У Кременчуці базуються справжня еліта та соколи Служби Безпеки України - центр спецоперацій «А» СБУ. Військові щодня відточують свою майстерність, як в теорії, так і на полігоні. Для їх підготовки необхідні манекени, які імітуватимуть дітей та мирне населення.

Уявіть будинок у якому знаходяться діти, жінки та терористи. Щоб знешкодити терористів необхідна ювелірна майстерність, щоб не зачепити цивільних. Кожне врятоване дитяче життя - це години, місяці й роки відточеної роботи на манекенах.

Навіть добре тренований воїн не завжди психологічно готовий до бойових дій, тому в тилу їх готують на тренажерах, які максимально наближені до реальності. Один манекен визирає з вікна, інший - виглядає з-під столу, хтось чатує за дверима.

Для тренування військових потрібен не один десяток манекенів. Навіть якщо у вас є хоч один манекен - радо заберемо у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: сайт 057
Теги: СБУ допомога військові манекен
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Коментарі: 8

33
Sleash:
14 декабря 2021 10:12

Глаза болят такое читать. Дожили, ЭЛИТА СБУ и нет на чем тренироваться !!!

У сына есть пистолет на пульках и плюшевый медведь, не нужно?   


51 3
589
1
Туся:
14 декабря 2021 11:17

а де наші можновладці? скиньтесь на манікени. В кінці року чи маленькі премії ж отримаєте!!!


19 6
12
Yazychnick:
14 декабря 2021 11:59

Бюджет СБУ 2021 г. - 98 000 000 000 грн.

 

Дайте, не минайте! (с)


21 3
872
evil:
14 декабря 2021 12:16

Тренеруйтесь на Шефирах...

Первая тренеровка почти нормально получилась...И по машине постреляли. И Шефира не зацепило. И Зеленский в Соединенных штатах радостно помахал этим  псевдопокушением как одинокая баба Нюра резиновым фалоиммитатором...


22 3
4 048
1
zzzzzz:
14 декабря 2021 12:22

Цитата: evil

Тренеруйтесь на Шефирах...

а шо там вже той замах розкрили? чи за зашкварами кожен день нема коли? 


13 5
872
evil:
14 декабря 2021 12:29

Цитата: zzzzzz
а шо там вже той замах розкрили?

Сову на глобус натянуть невозможно...


13 3
607
JJAbrams:
14 декабря 2021 12:47

Цитата: Туся

а де наші можновладці? скиньтесь на манікени. В кінці року чи маленькі премії ж отримаєте!!!

так они по одному шаблону работают "Разворовать", а по другому не умеют


11 1
872
evil:
16 декабря 2021 10:53

У Кременчуці базуються справжня еліта та соколи Служби Безпеки України - центр спецоперацій «А» СБУ.

Википедия:

Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, скорочена назва ЦСО «А» або «Альфа» — спецпідрозділ СБУ, антитерористичний центр.



Посмотрел расследование Бигуса про мутное рыло расеянца Гогилашвили и его чернильницу на должности квартальной секретутки.

Это цинизм в миллионной степени.

Тут на обучение ЦСО А не найдут несчастные копейки на закупку манекенов. Вы мол, скиньтесь. А там миллионы тратяться на трансфер силами того же ЦСО А квартального кодла и их отпрысков на собственные нужды и хотелки.

Я ничего не имею против нормальных адевкатных рядовых сотрудников Альфы. Но гребаный испанский стыд!!! Не стыдно лошарить такими просьбами и без того ободранное население?

 


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