1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Топ новина, Кременчук, Освіта

Кременчужани вийшли на акцію протесту проти закриття дитячо-юнацьких клубів (додано)

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 1 305 Коментарів: 5

 

Мітинг розпочався о 17.00 біля клубу «Фортуна»

11 січня о 17.00 кременчужани вийшли на акцію протесту проти закриття клубів позашкільної освіти за місцем проживання. Вони зібралися на проспекті Лесі Українки, 7, біля одного з позашкільних закладів під назвою «Фортуна».

Нагадаємо, міська влада вирішила закрити 10 дитячо-юнацьких клубів, називаючи таке рішення оптимізацією. Батьки вже виказували своє невдоволення такими «нововведеннями» на мітингу 16 грудня, а ось тепер знову вийшли протестувати.

Додано:

Клуб «Фортуна» мають закрити 14 лютого, а педагогів, які займалися з дітьми, перевести у інші заклади. Проте мешканці мікрорайону проти – кажуть, що завдяки «Фортуні» вихованці можуть займатися спортом, грати у розвиваючі ігри, спілкуватися. Перевагою є те, що відвідування закладу – безкоштовне. На приватні гуртки у батьків грошей немає.

Крім того, мітингувальники зауважують, що цей мікрорайон Кременчука – досить кримінальний, і побоюються: якщо молодь не зможе отримувати послуги позашкільної освіти, більше приділятиме часу швідливим звичкам і заняттям.

Присутні склали колективну заяву, адресовану міському голові Віталію Малецькому, з проханням не закривати дитячо-юнацький клуб і збирали підписи усіх, хто не згоден з таким рішенням міської влади. З текстом заяви ви можете ознайомитися нижче.

Додано:

Крім того, працівники позашкільного навчального закладу «Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» повідомили «Кременчуцькому Телеграфу», що їм і досі не виплатили заробітну плату за грудень.

Фото: Артем Коваленко
2
Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: ОДЮК клуби мітинг реорганізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 5

348
Olexander:
Сьогодні, 18:44

Зато на газетку і кишенькову компанію гроші виділили .

гуртки закривають 

проїзд платний дітям

зарплату не платять вихователям .

Труби "раптово "проривають ,грошей на інфраструктуру нема.

Зарплати у владних коридорах захмарні.

Влада кладе на всіх великий болт.Вибрали ? Продались за гречку?

То яка ця влада ? 


11 0
32
alek7y:
Сьогодні, 19:09

Фиолетовый маразм


10 0
597
1
Туся:
Сьогодні, 19:28

вказівки що до закриття бібліотек,спорт.шкіл, дитяч. гуртків, надходять з вищих рядів влади, чи розпорядження місцевих чиновників? 


3 0
168
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 19:48

Цитата: Туся

вказівки що до закриття бібліотек,спорт.шкіл, дитяч. гуртків, надходять з вищих рядів влади, чи розпорядження місцевих чиновників? 

місцевих - рішення міської ради, виконавчих органів


4 0
4 095
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:53

Оптимизация расходовsmile сейчас это так называется


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх