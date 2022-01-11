Кременчужани вийшли на акцію протесту проти закриття дитячо-юнацьких клубів (додано)

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 1 305 Коментарів: 5

11 січня о 17.00 кременчужани вийшли на акцію протесту проти закриття клубів позашкільної освіти за місцем проживання. Вони зібралися на проспекті Лесі Українки, 7, біля одного з позашкільних закладів під назвою «Фортуна».

Нагадаємо, міська влада вирішила закрити 10 дитячо-юнацьких клубів, називаючи таке рішення оптимізацією. Батьки вже виказували своє невдоволення такими «нововведеннями» на мітингу 16 грудня, а ось тепер знову вийшли протестувати.

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Клуб «Фортуна» мають закрити 14 лютого, а педагогів, які займалися з дітьми, перевести у інші заклади. Проте мешканці мікрорайону проти – кажуть, що завдяки «Фортуні» вихованці можуть займатися спортом, грати у розвиваючі ігри, спілкуватися. Перевагою є те, що відвідування закладу – безкоштовне. На приватні гуртки у батьків грошей немає.

Крім того, мітингувальники зауважують, що цей мікрорайон Кременчука – досить кримінальний, і побоюються: якщо молодь не зможе отримувати послуги позашкільної освіти, більше приділятиме часу швідливим звичкам і заняттям.

Присутні склали колективну заяву, адресовану міському голові Віталію Малецькому, з проханням не закривати дитячо-юнацький клуб і збирали підписи усіх, хто не згоден з таким рішенням міської влади. З текстом заяви ви можете ознайомитися нижче.

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Крім того, працівники позашкільного навчального закладу «Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» повідомили «Кременчуцькому Телеграфу», що їм і досі не виплатили заробітну плату за грудень.