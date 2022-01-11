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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Як в ЕС: в Україні скоротять термін дії COVID-сертифікатів

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 785 Коментарів: 5

 

У Євросоюзі вирішили скоротити термін дії ковід-сертифікатів, і МОЗ України готує аналогічне рішення

У Євросоюзі вирішили скоротити термін дії ковід-сертифікатів, і Міністерство охорони здоров’я України готує аналогічне рішення. Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» 10 січня заявила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

З 1 лютого 2022 року в ЄС набудуть чинності нові правила. «Зелений» ковід-сертифікат діятиме лише 270 днів (дев’ять місяців), а не 365 днів, як було раніше. 

- Ми готуємо таке ж рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно цього тижня. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців, – сказала Карчевич.

Нагадаємо, раніше в Україні дозволили третю, бустерну, дозу вакцини від коронавірусу. Сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають бустер, з'являться в кінці січня і діятимуть 270 днів.

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0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-сертифікат Європа термін дії
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Коментарі: 5

160
КАПУША:
Сьогодні, 16:38

Тобто, 2 вакцини + бустер = 270 днів + 270 днів? 

А якщо пройшло 270 днів, і ти не зробив бустер, то потрібно починати робити новий курс вакцинації? 


2 0
14
Лариса:
Сьогодні, 17:57

 

Цитата: КАПУША

Тобто, 2 вакцини + бустер = 270 днів + 270 днів? 

А якщо пройшло 270 днів, і ти не зробив бустер, то потрібно починати робити новий курс вакцинації? 

процесс бесконечный


10 0
597
1
Туся:
Сьогодні, 19:38

 мабуть нам прийдеться робити прививку кожні пів року  Моя знайома зробила дві дози короновак в травні.  Ось зробила аналіз в Інвітро на наявність антитіл. Нуль, немає нічого, наче і не робила прививку.


0 1
4 095
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:57

Цитата: Туся
зробила аналіз в Інвітро на наявність антитіл. Нуль, немає нічого
а жінка зробила аналіз через рік після хвороби, антітіла в великій кількості. Але все одно примусили зробити на роботі. Де логіка? 


1 0
211
1
evgeniys:
Сьогодні, 20:00

 

процесс бесконечный

и пока безплатный ...


2 0

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