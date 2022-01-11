Як в ЕС: в Україні скоротять термін дії COVID-сертифікатів

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 785 Коментарів: 5

У Євросоюзі вирішили скоротити термін дії ковід-сертифікатів, і Міністерство охорони здоров’я України готує аналогічне рішення. Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» 10 січня заявила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

З 1 лютого 2022 року в ЄС набудуть чинності нові правила. «Зелений» ковід-сертифікат діятиме лише 270 днів (дев’ять місяців), а не 365 днів, як було раніше.

- Ми готуємо таке ж рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно цього тижня. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців, – сказала Карчевич.

Нагадаємо, раніше в Україні дозволили третю, бустерну, дозу вакцини від коронавірусу. Сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають бустер, з'являться в кінці січня і діятимуть 270 днів.







