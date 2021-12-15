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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Незабаром бустерна доза з'явиться в сертифікатах у додатку «Дія»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 281

 

Михайло Федорів запевнив, що бустерна доза вакцини одразу з'явиться в «Дії», як тільки нею розпочнуть масову вакцинацію

У Міністерстві цифрової трансформації активно готуються до третьої дози вакцини проти COVID-19. Наразі у міністерстві працюють над тим, щоб вона оперативно з'явилась у застосунку «Дія».

Голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що бустерна доза вакцини одразу з'явиться в «Дії», як тільки нею розпочнуть масову вакцинацію:

- Ми поки думаємо про те, як виглядатиме новий сертифікат. Я не думаю, що «плодитимемо нові сутності», найімовірніше просто обновимо чинний сертифікат.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ковід-сертифікат бустерна доза COVID-19 цифровізація
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