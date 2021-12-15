Незабаром бустерна доза з'явиться в сертифікатах у додатку «Дія»

Михайло Федорів запевнив, що бустерна доза вакцини одразу з'явиться в «Дії», як тільки нею розпочнуть масову вакцинацію
У Міністерстві цифрової трансформації активно готуються до третьої дози вакцини проти COVID-19. Наразі у міністерстві працюють над тим, щоб вона оперативно з'явилась у застосунку «Дія».
Голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що бустерна доза вакцини одразу з'явиться в «Дії», як тільки нею розпочнуть масову вакцинацію:
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