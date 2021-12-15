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Стара схема під новим соусом: на кременчужан полюють шахраї

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 523

 

Довірливим користувачам соцмереж пропонують відповісти на кілька питань, аби отримати чималу винагороду

Днями на просторах соціальних мереж з'явилося нове оголошення сумнівного змісту: за проходження невеличкого опитування людям пропонують грошову винагороду від 5 тисяч гривень. «ТелеграфЪ» відповів на питання, аби дізнатися, як же отримати гроші...

Оголошення ми знайшли у мережі Facebook. Умови прості: на спеціальному сайті треба ввести своє ім'я та прізвище, і система підбере кілька запитань, за які видасть винагороду. Підозри виникли одразу після фрази «усе офіційно», яка мала б заспокоїти довірливих користувачів. Далі більше: сайт містить відгуки людей, які нібито пройшли опитування. Серед них є як слова подяки щедрим організаторам, так і незадовільні на кшталт: «Система не знайшла для мене запитань і отримав лише знижку на Алі-експрес. Нащо вона мені?».

Звісно, «Телеграфу» пощастило: для нас підібрали аж 6 запитань вартістю 43 262 гривні!

 

Питання були елементарні: який ТВ-канал дивитесь частіше, де заправляєте авто. Після проходження опитування система «сформувала» наш особистий рахунок. Аби забрати з нього кошти, нам запропонували зробити так званий «закріплювальний платіж» у розмірі 132 гривні. Звісно, нічого платити ми не стали, і вам не радимо: саме за такою схемою люди зазвичай втрачають усі кошти, які зберігають на банківському рахунку.

Завжди перевіряйте інформацію і пам'ятайте, що безкоштовний сир так просто ніхто не запропонує!

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: шахрайство гроші опитування
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