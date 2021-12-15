Невиплата зарплат і погода заважають завершити ремонти у дитсадках

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 491 Коментарів: 1

15 грудня депутати бюджетної комісії виїхали на виїздне засідання - інспектувати роботи з термомодернізації трьох дитсадків.

Розпочали з дитсадка №64 (пров. Грозненський 22/2). На місці є представник Арт-Проже. Він каже, що північна сторона не зроблена і в цьому році робитися не буде - роботи по фасадам не закінчать. Каже, погода не дозволяє.

- Графік міняється в залежності від погодніх умов, - представник КМЕК.

Очікуються морози, тому утеплення фасаду не розпочинають. Завершують те що почали і консервують до весни.

Підрядник каже, що депутати саботують роботу, питаючи у працівників, чи в курсі ті, що їм не заплатять.

Питають підрядника, яка договірна ціна на об'єкт, каже, що не знає. Депутати підказують, що 16 мільйонів.

- Працює тут здебільшого по 2 людини, - уточнила мама, присутня на огляді.

- Ми не порушили жодних строків. Маємо працювати ще 2 роки, - відказує підрядник.

Не на всіх вікнах, які зроблені, є режим мікропровітрювання.

Батьки питають, чому не можна було виконувати роботи одночасно, підрядник каже, що є плани та графіки. А сюди діти зможуть ходити вже з понеділка.

На 18 садочку, каже підрядник, сьогодні роботи завершать.

Депутати вважають, що працювати можна попри заяву підрядника.

Комісія перемістилась у дитсадок №62.





- Тут дуже складний фасад, - каже Вагнер.

- Наступного тижня закінчать оздоблювальні внутрішні роботи і сюди вийдуть діти, - розповідає підрядник.

- На вулиці роботи не ведуться, - каже завідувачка дитсадка.

Вікна помив колектив садочку своїми силами, готують приміщення.



Куточки майже ніде не зроблені. На питання чому так, Вагнер відповів, що немає фінансування.

Мова зайшла про садок №13, підрядник обіцяє завершити роботи там наступного тижня.

Наступна група, запах свіжої фарби. Вихователі прибирають приміщення. Депутати кажуть, що це має робити підрядник. Вагнер запевняє, що просто забули винести сміття, а прибирати за собою робітники не мусять.

Наступна група. Щілини необроблені герметиком, куточків теж немає. Запломбувати щилини обіцяють цього року. Але на думку підрядника, наявність таких щилин не завадить батькам привести сюди дітей.

У завідуючої побажання одне - скоріше завершити ремонт, щоб дітки могли повернутися. Робітників у садочку ми не побачили взагалі.

Про договірні ціни ніхто не бажає говорити.

Плескун питає Вагнера, коли інформацію про ціни передали замовнику, він сказав, що минулого тижня. Замовник це підтвердив.

Головний інженер зателефонува керівнику щодо договірних цін.

Депутати перемістились у садок №70. На плакаті вказана дата очікуваного завершення робіт - 4 квартал 2021. Тут, як і на попередньому садочку, ніхто не працює взагалі.

Вагнер каже, що внутрішні роботи тут виконані, а зовнішні робитимуть, коли їм закриють акт. Зараз тут роботи не виконуються.Надія Сороколап, завідувачка, каже що почали роботи 26 травня. Вона каже, що всередині садочок повністю готовий до відновлення роботи.

Будівельні ліси прибрали позавчора. Завідувачка каже, що сьогодні буде комісія департаменту освіти і якщо все добре, то садок наступного тижня відкриють.

Головний інженер спростував заяву підрядника про те, що будівельники не мусять прибирати приміщення після завершення робіт.

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