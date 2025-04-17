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Кременчук, Споживач

У «Кременчукгазі» нагадують: платити за розподіл газу потрібно до 20 числа щомісяця

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 155

 Падіння платіжної дисципліни загрожує стабільності газових мереж у регіоні — фахівці просять споживачів не зволікати

ПрАТ «Кременчукгаз» закликає кременчужан не забувати вчасно платити за послугу розподілу газу — до 20 числа кожного місяця. Саме ці кошти дозволяють компанії утримувати газові мережі в робочому стані, забезпечувати стабільну роботу аварійної служби та реагувати на надзвичайні ситуації.

«Ваша оплата тримає енергетичний фронт країни у воєнний час», — наголошують у компанії.

Що покривають ці кошти:

  • безпечну роботу газорозподільної системи;

  • цілодобову роботу диспетчерської служби «104»;

  • огляд, ремонт та модернізацію мереж;

  • зарплату фахівцям, які працюють в умовах скорочених витрат;

  • сплату податків у бюджети різних рівнів.

Радниця голови правління ПрАТ «Кременчукгаз» Світлана Скрипниченко повідомляє, що після завершення опалювального сезону 2024/2025 року зафіксовано зниження платіжної дисципліни на 22,4%.

Динаміка оплат:

  • Вересень 2024 року — 3 758 300 грн

  • Грудень 2024 року — 3 464 760 грн

  • Лютий 2025 року — 2 916 750 грн

Це тривожна тенденція, зазначає Скрипниченко, адже кожна гривня впливає на стабільність усього газового господарства регіону.

«Ми сподіваємось на розуміння кожного нашого клієнта. Навіть під час війни наші працівники продовжують транспортувати газ, реагувати на аварії, слідкувати за мережами — ми виконуємо свою роботу. Очікуємо на відповідальність у відповідь», — каже вона.

У компанії також нагадують: при наявності заборгованості споживач може звернутися для укладання графіка її погашення. В іншому випадку газопостачання може бути обмежене або припинене.

У зоні обслуговування «Кременчукгазу» — понад 142 тисячі побутових споживачів.

Як оплатити: через інтернет-банкінг, термінали самообслуговування, у відділеннях банків чи «Укрпошти».

Консультація у вайбері: 067 504 78 16.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчукгаз розподіл газу
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