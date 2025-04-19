Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери обласного чемпіонату з греко-римської боротьби

Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами обласного чемпіонату з греко-римської боротьби. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І.Піддубного, де спортсмени навчаються.
Змагання проходили 16 та 17 квітня у Полтаві, категорія учасників — U-15.
За підсумками чемпіонату призові місця посіли:
Готував спортсменів до змагань тренер Сергій Бузько.
Нагадаємо, у березні вихованці спортивного ліцею здобули 8 нагород на обласному чемпіонаті з греко-римської боротьби у категорії U-17 серед спортсменів 2008-2009 років народження.
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