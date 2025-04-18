До України повернули тіла ще 909 тіл загиблих військовослужбовців

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 336

До України вдалося повернути тіла ще 909 загиблих на війні захисників. Таку інформацію надає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла полеглих оборонців повернули із різних напрямків фронту, зокрема:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

⁠Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку.

Деякі тіла вдалося забрати із моргів на території РФ.

У Координаційному штабі зазначають, що повернути загиблих воїнів вдалося за результатами спільної роботи багатьох структур та спецслужб.

Далі слідчі правоохоронних органів спільно з експертами проведуть ДНК-експертизу та встановлять особи загиблих, аби передати тіла рідним та з честю поховати на Батьківщині.

Нагадаємо, у лютому до України повернули 757 тіл полеглих на війні захисників.