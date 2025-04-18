На Полтавщині створять Регіональний штаб, який займатиметься евакуацією та масовим переміщенням населення

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 160

На Полтавщині планують створити Регіональний координаційний штаб з проведенням евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення. Про це стало відомо із розпорядження т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимира Когута.

У документі вказано, що Координаційний штаб утворюється з метою координації дій органів управління на усіх рівнях та інших установ і організацій з питань організації та проведення евакуації населення та ефективного реагування на масове переміщення населення, співпраці та об’єднання ресурсів.

До основних завдань штабу відносяться:

визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань, що виникають під час евакуації та масового переміщення;

узагальнення та поширення досвіду щодо організації та проведення евакуації;

інформування населення з питань евакуації та переміщення.

Нагадаємо, також нещодавно стало відомо, що на Полтавщині планують створити центр підготовки населення до національного спротиву.