На Полтавщині створять Регіональний штаб, який займатиметься евакуацією та масовим переміщенням населення

До його складу увійдуть представники облвійськадміністрації, департаменту оборонної роботи й цивільного захисту, начальники райвійськадміністрацій, правоохоронці тощо
На Полтавщині планують створити Регіональний координаційний штаб з проведенням евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення. Про це стало відомо із розпорядження т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимира Когута.
У документі вказано, що Координаційний штаб утворюється з метою координації дій органів управління на усіх рівнях та інших установ і організацій з питань організації та проведення евакуації населення та ефективного реагування на масове переміщення населення, співпраці та об’єднання ресурсів.
До основних завдань штабу відносяться:
Нагадаємо, також нещодавно стало відомо, що на Полтавщині планують створити центр підготовки населення до національного спротиву.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.