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«Укртатнафта» судиться з компанією, яка фігурує у справі про розкрадання на понад 5 млрд гривень

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 242

Ексголові компанії повідомили про підозру у завдаванні збитків державі на загальну суму 237,333 млн гривень

«Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ) позивається проти київської компанії «Рагард». Позивач хоче визнати додаткову угоду до договору між сторонами недійсною та стягнути з відповідача понад 20,6 мільйона гривень. Про це стало відомо з ухвали Господарського суду Києва, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 16 квітня. 

Суд переніс засідання на початок травня через те, що суддя пішла на лікарняний.

Додамо, що компанія «Рагард» фігурує у справі розкрадання нафтопродуктів АТ «Укртатнафта» на 5,804 млрд гривень. Ексголові компанії Олексію Мирошниченку повідомили про підозру у завдаванні збитків державі на загальну суму 237,333 млн гривень.

В організації цієї схеми підозрюють колишнього голову правління компанії Павла Овчаренка. У 2017 році для скоєння задуманого чоловік залучив до незаконних дій свого заступника, начальника одного із управлінь компанії, а також підприємців.

Ці підприємці реєстрували фіктивні компанії, а потім через них укладали із нафтопереробною корпорацією угоди на поставку нафтопродуктів. Суми цих угод були від мільйона до мільярда гривень.

Посадовець знав, що оплати за пальне не буде, тож наказував підлеглим підписувати документи від імені нафтопереробної компанії. Його співробітники також завіряли додаткові угоди, в тому числі про відстрочку оплати за вже відвантажене пальне.

Слідство також встановило, що відповідно до установчих документів підприємства, махінатор не мав права укладати такі дороговартісні договори та виконувати їх умови. Усі угоди, вартість яких перевищує 10 млн грн, могли здійснюватись виключно за згодою безпосереднього правління компанії.

Нагадаємо, нещодавно суд зобов’язав «Укртатнафту» виплатити понад 123 млн грн київській компанії «Юнайтед енерджі». «Юнайтед Енерджі» пов’язують з бізнес-партнером Ігоря Коломойського Михайлом Кіперманом, який зараз оголошений у розшук, пише видання «Лівий берег». Своєю чергою сам Коломойський мав значну частину акцій АТ «Укртатнафта» разом з Олександром Ярославським, бізнесменом, колишнім власником УкрСиббанку, до відчуження підприємства у власність держави у листопаді 2022-го.

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Автор: Тетяна Криничка
Теги: Укртатнафта
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