Стало відомо, кого призначили т.в.о. начальника Кременчуцького РТЦК та СП

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 0

Замість Олександра Мазніцького обов’язки керівника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки тимчасово виконуватиме майор Тарас Саражин. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, за інформацією джерел нашого видання в правоохоронних органах, сьогодні, 18 квітня, в кабінеті начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Мазніцького проводились обшуки. Слідчі дії проводяться в рамках розслідування про незаконне збагачення керівника РТЦК та СП. На час проведення слідчих дій Мазніцького відсторонили від посади.