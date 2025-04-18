Стало відомо, кого призначили т.в.о. начальника Кременчуцького РТЦК та СП

Замість Олександра Мазніцького обов’язки керівника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки тимчасово виконуватиме майор Тарас Саражин. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, за інформацією джерел нашого видання в правоохоронних органах, сьогодні, 18 квітня, в кабінеті начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Мазніцького проводились обшуки. Слідчі дії проводяться в рамках розслідування про незаконне збагачення керівника РТЦК та СП. На час проведення слідчих дій Мазніцького відсторонили від посади.
Перед обшуками у Кременчуцькому РТЦК та СП і його відділах відбулась перевірка, що виявила ряд порушень. Серед основних недоліків було зазначено слабкий рівень контролю з боку начальника Кременчуцького РТЦК та СП за підготовкою військовослужбовців, на яких покладаються завдання з питань організації діяльності територіального центру. Також обласне керівництво вказувало формальність виконання завдань, та їх виконання не в повному обсязі, відсутність вивчення керівних документів, службовими особами, які визначені відповідальними за ті напрямки відносно яких здійснювалась перевірка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.