Перед обшуками у Кременчуцькому РТЦК та СП і його відділах відбулась перевірка, що виявила ряд порушень

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 449 Коментарів: 1

Серед основних недоліків було зазначено слабкий рівень контролю з боку начальника Кременчуцького РТЦК та СП за підготовкою військовослужбовців, на яких покладаються завдання з питань організації діяльності ТЦК та СП

В ході подій пов’язаних з обшуками у начальника Кременчуцького ТЦК та СП полковника Мазніцького О.К., які відбувалася за місцем служби, та за місцем його фактичного проживання, редакції, з власних джерел стало відомо, що на початку 2025 року, у ТЦК та СП відбулася комплексна перевірка службової діяльності.

Відомо, що під час перевірки, яка відбувалася відповідно до наказу керівництва Полтавського ОТЦК, виявили ряд недоліків і порушень.

Серед основних недоліків було зазначено слабкий рівень контролю з боку начальника Кременчуцького РТЦК та СП за підготовкою військовослужбовців, на яких покладаються завдання з питань організації діяльності територіального центру. Також обласне керівництво вказувало формальність виконання завдань, та їх виконання не в повному обсязі, відсутність вивчення керівних документів, службовими особами, які визначені відповідальними за ті напрямки відносно яких здійснювалась перевірка.

Чи пов’язані ці події між собою, і чи співпрацюють в Полтавському ОТЦК зі слідством, наразі не відомо.

Нагадаємо, за інформацією джерел нашого видання в правоохоронних органах, сьогодні, 18 квітня, в кабінеті начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Мазніцького проводились обшуки. Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення начальника Кременчуцького ТЦК та СП. На час проведення слідчих дій Мазніцького відсторонили від посади.