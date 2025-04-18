Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан та мобілізацію

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Продовження воєнного стану і мобілізації стало вже 15-м із початку повномасштабного військового вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан та мобілізацію з 9 травня на 90 діб — до 6 серпня. Про це вказано в картках законопроєктів № 13172 та № 13173 на сайті Верховної Ради.

Продовження воєнного стану і мобілізації стало вже 15-м із початку повномасштабного військового вторгнення РФ.

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні були оголошені у перший день повномасштабної війни — 24 лютого 2022-го. З того часу кожні три місяці ці строки продовжуються.