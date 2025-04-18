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Дитячий майданчик біля кафе у Міському саду хочуть передати на баланс міста — проєкт рішення

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 139

 

Новим балансоутримувачем має бути Комунальний заклад культури і відпочинку «Міський сад»

У Кременчуці дитячий майданчик із приміщенням кафе та бару, що розташований біля Міського саду хочуть передати на баланс міста. Про це стало відомо із проєкту рішення, винесеного на розгляд депутатів Кременчуцької міської ради.

У документі зазначено, що передачу майна ініціювало Приватне підприємство «Виробничо-торгова компанія «Лукас» — воно направило відповідне звернення до Кременчуцької міськради.

Також відомо, що дитячий майданчик, встановлений біля будівлі Фізкультурно-спортивного комплексу з приміщенням кафе та бару передадуть на баланс Комунального закладу культури і відпочинку «Міський сад». Загальна вартість майна — 522 тисячі 690 гривень.

Розглянути це питання мають депутати Кременчуцької міськради на найближчому засіданні сесії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що директора Міського саду Віталія Дедюріна можуть звільнити з посади.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Лукас Міський сад дитячий майданчик
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