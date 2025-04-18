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В одній із громад Кременчуччини понеділок після Великодня оголосили вільним від роботи днем

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 362

 

Відповідне розпорядження видав голова Глобинської громади Станіслав Джусь

У Глобинській громаді на Кременчуччині понеділок після Великодня, 21 квітня, оголосили вільним від роботи днем. Про це інформують у пресслужбі громади.

Відомо, що Глобинський міський голова Станіслав Джусь видав розпорядження «Про норму робочого часу», згідно з яким встановлено нормальну тривалість робочого часу 32 години на тиждень у період з 21.04.2025 по 25.04.2025 та визнано понеділок, 21.04.2025, вільним від роботи днем.

Цей документ також рекомендує керівникам комунальних підприємств, установ та закладів із 40-годинним робочим тижнем встановити відповідний режим роботи й для своїх працівників.

Жителів громади просять звернути на це увагу та завчасно спланувати відвідування виконавчих органів міської ради та комунальних установ, закладів і підприємств впродовж наступного тижня.

Нагадаємо, Великдень в Україні — державне свято, тож у мирний час традиційно понеділок після Великодня завжди був вихідним днем. Проте в умовах воєнного стану вихідні на державні свята не надаються.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Глобинська міська територіальна громада Великдень вихідні
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