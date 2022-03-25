Новий закон про працю під час війни: важливі нововведення

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 106

Робочий тиждень - 60 годин, заборонені страйки та можлива відмова у відпустці.

Вчора, 24 березня, в Україні набрав чинності закон, щодо організації регулювання трудових відносини в умовах дії воєнного стану. Документ суттєво змінює чинне законодавство про працю. Його особливості та зміни пояснила юристка Ірина Власюк.

Оплата праці

Роботодавець не несе відповідальність за невиплату чи невчасну виплату заробітної плати, якщо тільки це зумовлено бойовими діями або іншими обставинами, які виключають можливість зробити виплату.

Роботодавець зобов'язаний виплатити нараховану, але не виплачену заробітну плату після відновлення роботи підприємства.

Роботодавець та працівник можуть тимчасово призупинити дію трудового договору і повернутися до роботи, коли буде реально можливо надати працівнику роботу.

Виплата заробітної плати за час, на який було призупинено дію трудового договору, покладається на рф (очевидно коштом очікуваних репарацій).

Роботодавець може зупинити дію окремих положень колективного трудового договору.

Страйки заборонені.

Прийом на роботу

Випробувальний строк може застосовуватися до будь-якої категорії працівників.

Роботодавець має право заміщати тимчасово відсутнього працівника (у зв'язку з відпусткою, хворобою, евакуацією, простоєм або такого, який пропав безвісти) новими працівниками й укладати з ними строкові трудові договори.

Працівники можуть залучатися роботодавцем для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій.

Звільнення з роботи

Працівник НЕ може звільнитися за власною ініціативою, якщо його було залучено до суспільно-корисних робіт чи до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, навіть якщо підприємство розташоване у районах, де проходять бойові дії.

Роботодавцям дозволено звільняти працівників, які тимчасово непрацездатні або знаходяться у відпустці (крім декретної відпустки) у день закінчення відпустки чи тимчасової непрацездатності.

Робочий час

Максимальну тривалість робочого часу збільшено до 60 годин на тиждень замість 40.

Не обмежується тривалість понаднормової роботи.

Час початку і закінчення роботи (зміни) визначається роботодавцем.

Військове командування може встановлювати 6-денний робочий тиждень.

Відпочинок

Вихідні на час державних свят не надаються.

Щотижневий безперервний вихідний може бути скорочений до 24 годин.

Можна залучати працівників до роботи у вихідний день.

Роботодавець може відмовити у наданні відпустки (крім декретної) працівнику об'єкта критичної інфраструктури.

Праця жінок

Жінок можна залучати до важких, шкідливих, небезпечних та підземних робіт.

За їхньою згодою, працівники з дітьми можуть працювати вночі, у вихідні дні, понаднормово, відправлятися у відрядження.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні продовжили до 25 квітня.

Раніше повідомлялось, що під час військових дій бізнес переходить на декларативний принцип роботи.