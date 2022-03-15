Воєнний стан в Україні продовжили на 30 днів – до 25 квітня (додано)

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Вчора у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону щодо продовження дії воєнного стану в Україні.

Його ініціатором виступив Президент України Володимир Зеленський.

Законопроєктом передбачається затвердження указу президента від 14 березня №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Згідно з цим указом, воєнний стан буде продовжено з 5 годин 30 хвилин 26 березня строком на 30 діб.

Зазначимо, термін дії запровадженого 24 лютого воєнного стану збігає о 5:30 ранку 26 березня 2022 року.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський запровадив воєнний стан на всій території України зранку 24 лютого після збройного вторгнення військ рф на територію України.

Сьогодні, 15 березня, Верховна Рада конституційною більшістю проголосувала за цей законопроєкт. Отже воєнний стан в Україні продовжено до 25 квітня.