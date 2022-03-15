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Україну не приймають у НАТО, але Європі пора зрозуміти що Росія може продовжити агресію на захід

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 237

 

Якщо ми не зупинимо рашистську навалу в Україні, то наступними будуть країни НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами країн Joint Expeditionary Force вкотре нагадав європейцям, що Росія може і не зупинитися на Україні.

За його словами, роками наша держава чула про нібито відкриті двері у НАТО, але почала розуміти, що зараз нам туди точно не увійти.

- Ми адекватні люди. Нам треба розраховувати на себе і на наших партнерів. Україна зараз не претендує на активізацію 5 статті договору про НАТО. Але якою буде відповідь НАТО членам альянсу, якщо вже вони звертаються по захист? – зазначив президент України.

Володимир Зеленський нагадав про обстріли росією Яворівського полігону на Львівщині, що за 20 кілометрів від кордону країни-члена НАТО Польщі. Крім того, президент підкреслив, що на території альянсу вже падали російські безпілотники з бомбою.

Він також застеріг європейців, заявивши, що Росія може і не зупинитися на Україні.

- Ракети, бомби, гвинтокрили, танки, диверсанти, кібератаки – це все є в арсеналі сьогоднішньої Росії. і це все буде спрямовано проти Європи, якщо Україна не витримає, – наголосив Зеленський.

Відтак Президент України звернутися до лідерів цих країн з проханням і надалі допомагати та підтримувати Україну, надавши їй необхідне озброєння для протистояння ворогу.

- Тому я дуже вас прошу – допомагайте собі через те, що допомагаєте нам. Ви знаєте, яку зброю ми потребуємо, які засоби захисту ми потребуємо. Ви знаєте, що нам життєво необхідно – літаки. І без ваших зусиль нам би було вкрай складно. Але зрозумійте – ми потребуємо ще, – заявив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що агресивні плани Росії ще не розвалилися, а світ мовчить з приводу захоплення російськими військами двох атомних електростанцій.

- Агресивні плани росії ще не розвалилися, і можна зрозуміти чому. Світ мовчить через захоплення російськими військами двох АЕС. Ми чуємо тільки слова. Цього мало. Вони обстріляли найбільшу АЕС в Європі, поставили під загрозу безпеку об'єктів в Чорнобилі, - сказав Зеленський.

Він додав, що багато західних компаній не пішли з російського ринку.

- Яку відповідь вони отримали? Ми вважаємо, що практично ніякої. Багато компаній не пішли з російського ринку, попри санкції, - зазначив президент України.

Також Володимир Зеленський заявив, що НАТО або деякі його члени, схоже, що загінотизовані агресією рф і бояться можливої третьої світової війни, якщо Альянс закриє небо над Україною, яку варварськи знищує путінська росія.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти президент Зеленский НАТО
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