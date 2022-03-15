Сьогодні Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила 21 законопроєкт

Сьогодні, 16:57 Переглядів: 220

Це вперше за історію незалежної України у парламенті спостерігається таке унікальне об'єднання усіх політичних сил

Про це на брифінгу за результатами засідання ВРУ повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

- Відбулося засідання українського парламенту… Ми розглянули 21 законопроєкт щодо регулювання суспільних відносин та життя в умовах воєнного стану, – повідомив він.

За словами голови Ради, деякі депутати приходили до парламенту прямо з фронту, але «в залі було десь 340 депутатів». Спікер подякував усім головам фракцій, бо всі рішення приймалися конституційною більшістю, від 330 до 340 голосів.

Всього ж Верховна Рада 15 березня ухвалила понад 20 законів: про зменшення цін на пальне, скерування надприбутків від видобутку газу на оборону, підтримку Нацполіції та збільшення чисельності прикордонної служби,

Подовження дії воєнного стану, а також низку економічних законів для «нової системи наповнення бюджету».

Один з головних із цих законів стосується зняття акцизів та ПДВ із пально-мастильних матеріалів з метою зниження цін на пальне. Також проголосовано закон про направлення надприбутків від ренти на газ на оборону країни.

- Ми прийняли цілий блок проєктів… Сьогодні ми вперше за історію Незалежності України спостерігаємо унікальне об'єднання парламенту… Голосують всі… Кожен законопроєкт набирає конституційну більшість голосів. Це унікальний випадок об'єднання… Всі відійшли від своїх політичних поглядів, - наголосив спікер.

Попередні дані щодо результатів голосування по кожному законопроєкту порядку денного:

№7168 – продовження строку дії воєнного стану в Україні. Він продовжується до 25 квітня 2022 року (343 голосів)

№7137д – додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У т.ч. скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діє під час військового та надзвичайного стану. В цілому більше ніж 40 новацій (340 голосів)

№7151 – визнання добровольців ТРО ветеранами війни (344 голосів)

№7140-1 – спрощення варіанту звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають за особами з інвалідністю і хворими дітьми (344 голосів)

№6384-1 – особливості бюджетування судової системи (344 голосів)

№7147 – особливості діяльності та додаткові повноваження поліції в умовах воєнного стану (343 голосів)

№7145 – закріплення поняття «бойового імунітету» - правовий захист військового командування, військовослужбовців, ТРО, працівників правоохоронних органів (344 голосів)

№7149 – можливість скасування запобіжного заходу або тримання під вартою для призову такої особи на військову службу (341 голосів)

№7133 – гарантій держави, що в умовах воєнного стану вчителі не звільняються з роботи, їм гарантується заробітна плата та інші гарантії. Також гарантії держави щодо організації освітнього процесу у формі найбільш безпечній для життя і здоров’я людей. Часткова передача повноважень від Міносвіти до ВЦА (341 голосів)

№7143 – надання додаткових повноважень Державній судовій адміністрації України в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя (343 голосів)

№7154 – зупинення вчинення виконавчих дій, стягувачами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором (343 голосів)

№7152 – створення резервних копій державних інформаційних ресурсів та захисту інформації в умовах дії воєнного стану (345 голосів)

№7130 – закону щодо військового капеланства. Тепер він одразу вступає в силу (340 голосів)

№7144 – спрощення екологічного законодавства для ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та після (345 голосів)

№7161 – збільшення в особливий період загальної чисельності Державної прикордонної служби України на 7000 військовослужбовців (344 голосів)

№7166 – особливості управління Урядом бюджетом в умовах воєнного стану (345 голосів)

№7167 – збільшення на 67 млрд грн видатків на армію, перерозподіл обсягів надання державних гарантій в межах граничного розміру гарантованого державою боргу, та обмеження використання коштів дорожнього фонду (342 голосів)

№7160 – лібералізація трудового законодавства в умовах воєнного стану (344 голосів)

№7148 – підвищення ефективності кримінального провадження щодо кіберзлочинів, а також інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із комп’ютерними даними (343 голосів)

№7157 – розширення дії Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" на території, які були тимчасово окуповані Російською Федерацією з початку війни (341 голосів)

№7038д – збільшення ренти на видобуток газу на час воєнного стану та надзвичайного стану (270 голосів) "Ми також доручили (335 «за») Голові ВРУ невідкладно підписати прийняті законопроєкти та направити Президенту", – додав депутат.