Вчора загинув боєць з Горішніх Плавнів Денис Свиридов

14 березня від отриманих поранень не сумісних з життям під час участі в бойових діях загинув старшина Денис Вікторович Свиридов. Про це повідомляє пресслужба мерії Горішніх Плавнів.
Народився Денис Вікторович 5 січня 1972 року в Алчевську Луганської області. Закінчив Донбаський гірничо-металургійний інститут, де здобув кваліфікацію інженера-електрика. Переїхав до Горішніх Плавнів. У 2015-2018 роках брав участь в Антитерористичній операції на сході України.
Працював на ПрАТ «Полтавський ГЗК» у цеху виробництва окатків.
Мобілізований з першого дня повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.