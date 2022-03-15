Вчора загинув боєць з Горішніх Плавнів Денис Свиридов

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14 березня від отриманих поранень не сумісних з життям під час участі в бойових діях загинув старшина Денис Вікторович Свиридов. Про це повідомляє пресслужба мерії Горішніх Плавнів.

Народився Денис Вікторович 5 січня 1972 року в Алчевську Луганської області. Закінчив Донбаський гірничо-металургійний інститут, де здобув кваліфікацію інженера-електрика. Переїхав до Горішніх Плавнів. У 2015-2018 роках брав участь в Антитерористичній операції на сході України.

Працював на ПрАТ «Полтавський ГЗК» у цеху виробництва окатків.

Мобілізований з першого дня повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.