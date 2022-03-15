Необхідні ліки та бензопили для військових з Кременчука

Усе необхідне приносьте на штаб ГО АТО-Майдан-Кременчук
Для військових з Кременчука необхідні бензопили, білизна та спальники. Про це Телеграфу повідомив волонтер та військовий Леонід Харченко.
Список необхідного:
Також необхідні медикаменти для пораненого побратима, який зараз проходить лікування в одному із лікарень центральної України.
Кошти можна перерахувати на картку ПриватБанку 4149 6090 0685 1267 (Леонід Харченко). Деталі уточнити за номером 066-008-307 (Леонід).
Допомогу приносьте до штабу ГО АТО-Майдан-Кременчук (вул. Миколаївська, 1А)
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.