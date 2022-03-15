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Кременчук, Допомога військовим

Необхідні ліки та бензопили для військових з Кременчука

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 423

  

Усе необхідне приносьте на штаб ГО АТО-Майдан-Кременчук

Для військових з Кременчука необхідні бензопили, білизна та спальники. Про це Телеграфу повідомив волонтер та військовий Леонід Харченко. 

Список необхідного:

  • бензопилки, цеп для твердих порід,
  • двухтактне масло 2 літр,
  • колуни 2 шт,
  • викрутки різні,
  • папір А4 5 пачок,
  • каремати-сідушки,
  • спальники,
  • каремати,
  • wd-40 5 шт,
  • пральний порошок,
  • цукор,
  • чай,
  • кава,
  • голосовий шлюз 2 шт,
  • шкарпетки,
  • білизна

Також необхідні медикаменти для пораненого побратима, який зараз проходить лікування в одному із лікарень центральної України. 

Кошти можна перерахувати на картку ПриватБанку 4149 6090 0685 1267 (Леонід Харченко). Деталі уточнити за номером 066-008-307 (Леонід).

Допомогу приносьте до штабу ГО АТО-Майдан-Кременчук (вул. Миколаївська, 1А)

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Автор: Альона Душенко
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