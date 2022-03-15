Необхідні ліки та бензопили для військових з Кременчука

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 423

Для військових з Кременчука необхідні бензопили, білизна та спальники. Про це Телеграфу повідомив волонтер та військовий Леонід Харченко.

Список необхідного:

бензопилки, цеп для твердих порід,

двухтактне масло 2 літр,

колуни 2 шт,

викрутки різні,

папір А4 5 пачок,

каремати-сідушки,

спальники,

каремати,

wd-40 5 шт,

пральний порошок,

цукор,

чай,

кава,

голосовий шлюз 2 шт,

шкарпетки,

білизна

Також необхідні медикаменти для пораненого побратима, який зараз проходить лікування в одному із лікарень центральної України.

Кошти можна перерахувати на картку ПриватБанку 4149 6090 0685 1267 (Леонід Харченко). Деталі уточнити за номером 066-008-307 (Леонід).

Допомогу приносьте до штабу ГО АТО-Майдан-Кременчук (вул. Миколаївська, 1А)