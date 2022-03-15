Придушення кремля триває: четвертий пакет санкцій, ізоляція російського ринку

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Про перемоги Україна на дипломатичному фронті

Триває 20-й день збройній агресії рф. Україна чинить запеклий опір на всіх фронтах, зокрема дипломатичному.

Кожен день війни проти України робить росіян іще біднішими. Четвертий пакет санкції ЄС уже затверджений на рівні послів. Нові санкції завдадуть чергового нищівного удару по російській економіці, аби придушити воєнну машину кремля, йдеться у щоденному зведенні Міністерства закордонних справ України про оперативну обстановку на дипломатичному фронті.

Санкції

Комітет постійних представників ЄС ухвалив рішення про затвердження четвертого пакета санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб, а також окремих секторів економіки РФ

Японія оголосила про замороження активів 17 фізичних осіб з РФ. Загалом Токіо запровадив санкції вже проти 61 росіянина за війну проти України

Сполучені Штати запровадили санкції проти 11 осіб, які працюють у секторі оборони РФ. Зокрема, обмеження стосуються керівників міністерства оборони Росії

Ізоляція РФ

Іспанія конфіскувала яхту вартістю 140 мільйонів доларів, що належить одному з російських олігархів.

Компанія Korean Air призупинила пасажирські та вантажні перевезення до Москви та Владивостока.

Один з найбільших банків США Citigroup згорне роботу за кількома напрямками на російському ринку.

Агентство з авіаційної безпеки Євросоюзу зупинило дію ліцензій десятків російських авіаперевізників, зокрема на продукцію, запчастини та прилади, тренувальні центри.

Гуманітарна допомога

Організація Об’єднаних Націй надасть додатково 40 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні

Від початку війни міжнародні партнери надали Україні гуманітарну допомогу медичними товарами на суму понад 50 мільйонів доларів

Британський уряд запустив спеціальний сайт «Дім для України» для тих, хто готовий прийняти українців, вимушених тікати від збройної агресії РФ. Про готовність уже висловилися 43,8 тисячі осіб

Російські злочинці на шляху за ґрати

16 березня Міжнародний суд ООН винесе рішення про негайні заходи у справі «Україна проти Росії» щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту продовжувати санкційний тиск на російську федерацію. За його словами, політика повинна бути такою, аби в майбутньому ніхто не міг би навіть подумати про війну з кимось.

- Це треба вирішувати. Вирішувати зараз. Поки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не тільки в Росії, питання в майбутньому, що ще може бути,- заявив Зеленський.

Також президент закликав:

заборонити Росії користуватися портами інших країн;

відключити усі банки агресора від мережі SWIFT;

визнати країну - державою-терористом;

запровадити ембарго на торгівлю з агресором.

- Потрібна заборона для російського флоту користуватися портами світу, потрібне повне відключення всіх російських банків від SWIFT, потрібне визнання Росії державою-терористом, і потрібне ембарго на будь-яку торгівлю з Росією. Бо це треба для миру в Україні та Європі,- додав Президент України.