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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Команднуванню рашистів видали антидоти проти хімічної зброї

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 1 165

 Фахівці не виключають можливість використання хімічної зброї у містах, де не можуть прорвати оборону.

«Увага! Ризик хіматаки з боку ворога збільшився», – повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони (ЦПД РНБО) з посиланням на інформацію InformNapalm. 

З їх даними, щодня з'являється все більше підтверджень намірів росії застосувати отруйні речовини проти України. Фахівці з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (у військових цілях його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону.

ЦПД наводить дані розвідки InformNapalm:

 

- 17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримали ін'єкції Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук);

 

- 20 березня командний склад Росії отримав ампули з атропіном (антидот при хімічних отруєннях).

За даними ЦПД, окупаційна пропаганда поширює наративи про «американські біолабораторії в Україні» та «витік патогенів» звідти.

Також в РНБО нагадують, що 13 березня російські війська застосували фосфорні боєприпаси у Попасній.

24 березня вночі російські окупанти скинули фосфорну бомбу на Рубіжне.

 

Читайте: Можлива хімічна атака з боку російських військ: дії населення у разі хімічної атаки

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: хімічна зброя війна
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