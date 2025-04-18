На Полтавщині викрили посадовців ТЦК, які за хабарі допомагали уникнути призову

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 336

Зокрема, підозрювані вносили у систему дані, що їхні «клієнти» не перебувають у розшуку

На Полтавщині викрили посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які брали хабарі за допомогу в ухиленні від призову. Про це інформують у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

Відомо, що двоє працівників одного із районних ТЦК та СП організували схему ухилення від мобілізації чоловіками призовного віку. Вони вносили до військово-облікової системи відмітки про проходження військовозобов’язаними військово-лікарської комісії, де вказували, що ті не перебувають у розшуку. Завдяки цьому їхні «клієнти» мали можливість для подальшої відстрочки від мобілізації терміном до 2 місяців.

За свої послуги зловмисники просили від 1500 до 5000 доларів.

Зокрема, одну із посадовиць РТЦК та СП затримали «на гарячому» при отриманні хабаря.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили військово-облікову та медичну документацію, мобільні телефони із доказами скоєного та гроші, отримані як хабар.

Нині одній фігурантці правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Слідчі встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми, аби притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні пройшли обшуки у начальника Кременчуцького РТЦК та СП Олександра Мазніцького в рамках розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення. На час проведення слідчих дій Мазніцького відсторонили від посади.