Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині викрили посадовців ТЦК, які за хабарі допомагали уникнути призову

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 336

 

Зокрема, підозрювані вносили у систему дані, що їхні «клієнти» не перебувають у розшуку

На Полтавщині викрили посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які брали хабарі за допомогу в ухиленні від призову. Про це інформують у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

Відомо, що двоє працівників одного із районних ТЦК та СП організували схему ухилення від мобілізації чоловіками призовного віку. Вони вносили до військово-облікової системи відмітки про проходження військовозобов’язаними військово-лікарської комісії, де вказували, що ті не перебувають у розшуку. Завдяки цьому їхні «клієнти» мали можливість для подальшої відстрочки від мобілізації терміном до 2 місяців.

 

За свої послуги зловмисники просили від 1500 до 5000 доларів.

Зокрема, одну із посадовиць РТЦК та СП затримали «на гарячому» при отриманні хабаря. 

На Полтавщині працівниця одного із районних ТЦК та СП отримала 1500 доларів за уникнення від мобілізації

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили військово-облікову та медичну документацію, мобільні телефони із доказами скоєного та гроші, отримані як хабар.

 

Нині одній фігурантці правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. 

Слідчі встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми, аби притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні пройшли обшуки у начальника Кременчуцького РТЦК та СП Олександра Мазніцького в рамках розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення. На час проведення слідчих дій Мазніцького відсторонили від посади.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СБУ
Теги: ТЦК та СП хабар СБУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх