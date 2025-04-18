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Топ новина, Кременчук, Відео, Опитування

У сімейному колі та в очікуванні рідних з війни: як кременчуківці планують відзначати Великдень

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 89

 

«Кременчуцький Телеграф» поцікавився у містян, чи планують вони йти до церкви, купують чи печуть паски та й взагалі чи святкують Великдень

Великдень — особливе свято для багатьох українців. Це не просто дата в календарі, а час родинного тепла, духовного очищення та надії. У дні, коли місто пахне свіжою випічкою, а на прилавках з’являються великодні смаколики, важко не відчути свята.

Щоб дізнатися, як саме планують відзначати Великдень мешканці Кременчука, ми вийшли на вулиці та поспілкувалися з перехожими. Розпитали, чи йтимуть вони до церкви, чи вже пекли паски, як готуються до освячення кошика — і загалом, що для них означає Великдень у ці непрості часи. 

Більшість із опитаних нами містян до Великодня готуються: збирають кошики, купують чи печуть паски і з відповідним настроєм планують іти до церкви. Хтось із господинь паски купує, хтось пече вдома — кожна обирає, як їй зручніше. Проте серед опитаних трапилися нам і жителі міста, які Великдень не святкують або ж святкують, але за іншим віросповіданням.

До речі, багато хто відмічає: великодній кошик останнім часом з кожним роком усе дорожчає і дорожчає.

Поцікавилися ми також і як містяни планують святкувати Великдень. Багато хто планує збиратися за столом у родинному колі, дехто говорить, що з війною свята відійшли на другий план і зараз потрібно концентруватися на іншому. Проте були й такі, хто чекає рідних з війни — зараз свята для них відчуваються зовсім інакше.

Детальніше про плани кременчуківців на Великдень дивіться у нашому відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про цьогорічні ціни на великодній хліб у Кременчуці. Додамо, що на Великдень правопорядок на Полтавщині буде забезпечувати близько тисячі правоохоронців. Комендантська година не змінюватиметься.

Також уже є графік великодніх богослужінь та освячень кошиків у храмах ПЦУ у Кременчуці.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Великдень опитування
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