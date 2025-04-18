Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Споживач

Біля будинку Чуркіна планують відремонтувати інженерні мережі за понад 700 тисяч гривень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

Як вказує підприємство, нині там є аварійна ситуація — потрібно відремонтувати мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання із заміною ділянок трубопроводів

КГЖЕП «Автозаводське» планує перерозподілити гроші по прийнятій Програмі й направити, зокрема, на ремонт інженерних мереж на вулиці Івана Приходька, буд. 43. Очікується, що вартість робіт становитиме 715 тисяч гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення, який виноситься на розгляд сесії. 

Вказано, що у 2018 році ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» передав до комунальної власності Кременчука нерухоме майно, що розташоване на вул. Івана Приходька, 43 разом із земельною ділянкою, яка на праві постійного користування оформлена за КГЖЕП «Автозаводське. 

На вказаній ділянці транзитом проходять інженерні мережі водопостачання, водовідведення та теплопостачання до інших об’єктів міста. Як вказує підприємство, нині там є аварійна ситуація — потрібно відремонтувати мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання із заміною ділянок трубопроводів.

Нагадаємо, у Кременчуці виконавчий комітет проводитиме реконструкцію приміщень колишнього банку, що розташований на площі Перемоги. Гроші на це виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

0
Автор: Телеграф
Теги: будинок Чуркіна КГЖЕП Автозаводське інженерні комунікації
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх