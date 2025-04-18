Біля будинку Чуркіна планують відремонтувати інженерні мережі за понад 700 тисяч гривень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

Як вказує підприємство, нині там є аварійна ситуація — потрібно відремонтувати мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання із заміною ділянок трубопроводів

КГЖЕП «Автозаводське» планує перерозподілити гроші по прийнятій Програмі й направити, зокрема, на ремонт інженерних мереж на вулиці Івана Приходька, буд. 43. Очікується, що вартість робіт становитиме 715 тисяч гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення, який виноситься на розгляд сесії.

Вказано, що у 2018 році ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» передав до комунальної власності Кременчука нерухоме майно, що розташоване на вул. Івана Приходька, 43 разом із земельною ділянкою, яка на праві постійного користування оформлена за КГЖЕП «Автозаводське.

На вказаній ділянці транзитом проходять інженерні мережі водопостачання, водовідведення та теплопостачання до інших об’єктів міста. Як вказує підприємство, нині там є аварійна ситуація — потрібно відремонтувати мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання із заміною ділянок трубопроводів.

Нагадаємо, у Кременчуці виконавчий комітет проводитиме реконструкцію приміщень колишнього банку, що розташований на площі Перемоги. Гроші на це виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.