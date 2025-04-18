Бригада НГУ з Полтавщини увійшла до складу 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія»

17-та Полтавська бригада Національної гвардії України «Рейд» увійшла до корпусу «Хартія» у рамках частини реформи Сил оборони
17-та Полтавська бригада Національної гвардії України «Рейд» увійшла до 2-го корпусу «Хартія». Про це інформують у пресслужбі НГУ.
Створення корпусів у складі Національної гвардії України називають частиною реформи Сил оборони України.
Крім 17-ї бригади до складу «Хартії» також увійшли:
Також раніше у пресслужбі НГУ повідомляли про створення першого корпусу НГУ «Азов». До нього увійшли:
Відомо, що перехід Національної гвардії на корпусну систему у Силах оборони України має підвищити оперативну автономію та ефективність координації під час виконання завдання бригадами. Таким чином вони зможуть швидше проводити планування, приймати рішення, реагувати на загрози та проводити масштабні операції. Крім того, така реорганізація має сприяти кращій логістиці та маневруванню підрозділів.
Нагадаємо, минулого місяця президент відзначив 17-ту Полтавську бригаду Нацгвардії почесною відзнакою «За мужність та відвагу».
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