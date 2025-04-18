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Бригада НГУ з Полтавщини увійшла до складу 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 112

 

17-та Полтавська бригада Національної гвардії України «Рейд» увійшла до корпусу «Хартія» у рамках частини реформи Сил оборони

17-та Полтавська бригада Національної гвардії України «Рейд» увійшла до 2-го корпусу «Хартія». Про це інформують у пресслужбі НГУ.

Створення корпусів у складі Національної гвардії України називають частиною реформи Сил оборони України.

Крім 17-ї бригади до складу «Хартії» також увійшли:

  • 3-тя бригада оперативного призначення «Спартан»;
  • 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж»;
  • 13-та бригада оперативного призначення «Хартія»;
  • 18-та Слов’янська бригада.

Також раніше у пресслужбі НГУ повідомляли про створення першого корпусу НГУ «Азов». До нього увійшли:

  • 1-ша Президентська бригада оперативного призначення «Буревій»;
  • 12-та бригада спеціального призначення «Азов»;
  • 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;
  • 15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;
  • новостворена 20-та бригада оперативного призначення «Любарт».

Відомо, що перехід Національної гвардії на корпусну систему у Силах оборони України має підвищити оперативну автономію та ефективність координації під час виконання завдання бригадами. Таким чином вони зможуть швидше проводити планування, приймати рішення, реагувати на загрози та проводити масштабні операції. Крім того, така реорганізація має сприяти кращій логістиці та маневруванню підрозділів.

Нагадаємо, минулого місяця президент відзначив 17-ту Полтавську бригаду Нацгвардії почесною відзнакою «За мужність та відвагу».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: 17 «Полтавська» бригада НГУ
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