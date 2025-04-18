Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Житель Кременчука намагався вивезти двох військовозобов'язаних до Білорусі: їх затримали на Житомирщині

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 136

 

На незаконну поїздку чоловіка підбив його знайомий

На Житомирщині затримали 24-річного жителя Кременчука, який хотів незаконно перевезти двох чоловіків через кордон з Білоруссю. Про це інформують у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури.

За попередніми даними, до чоловіка за допомогою звернувся його знайомий — попросив відвезти його та ще одного чоловіка до кордону з Білоруссю, аби потім мати можливість незаконно кордон перетнути поза межами офіційного пункту пропуску. Зробити це підозрюваний мав на особистому автомобілі.

Кременчуківець погодився, тож 13 квітня чоловіки утрьох вирушили із Полтавщини до Житомирської області. Зупинили чоловіків на одному із блок-постів за 23 км від кордону. 

Автомобіль підозрюваного — Mercedes s320 — правоохоронці вилучили як знаряддя злочину. Сам же підозрюваний нині перебуває під нічним домашнім арештом.

Підозрюють чоловіка у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками та усуненням перешкод, вчиненому щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо, нещодавно на Волині затримали двох жителів Полтавщини при спробі незаконного перетину кордону.

 
0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Житомирська обласна прокуратура
Теги: кордон перетин кордону затримання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх