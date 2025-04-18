Житель Кременчука намагався вивезти двох військовозобов'язаних до Білорусі: їх затримали на Житомирщині

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 136

На незаконну поїздку чоловіка підбив його знайомий

На Житомирщині затримали 24-річного жителя Кременчука, який хотів незаконно перевезти двох чоловіків через кордон з Білоруссю. Про це інформують у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури.

За попередніми даними, до чоловіка за допомогою звернувся його знайомий — попросив відвезти його та ще одного чоловіка до кордону з Білоруссю, аби потім мати можливість незаконно кордон перетнути поза межами офіційного пункту пропуску. Зробити це підозрюваний мав на особистому автомобілі.

Кременчуківець погодився, тож 13 квітня чоловіки утрьох вирушили із Полтавщини до Житомирської області. Зупинили чоловіків на одному із блок-постів за 23 км від кордону.

Автомобіль підозрюваного — Mercedes s320 — правоохоронці вилучили як знаряддя злочину. Сам же підозрюваний нині перебуває під нічним домашнім арештом.

Підозрюють чоловіка у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками та усуненням перешкод, вчиненому щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно на Волині затримали двох жителів Полтавщини при спробі незаконного перетину кордону.