Двох полтавців затримали при спробі незаконного перетину кордону

Днями на Волині прикордонники затримали двох 21-річних полтавців, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
За попередніми даними, двох полтавців та 28-річного мешканця Запорізької й 38-річного жителя Дніпропетровської областей прикордонники зупинили за 50 м від кордону у Ковельському районі на Волині.
«Мандрівників» доправили до прикордонних підрозділів. Їм загрожує адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину державного кордону (ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Усі матеріали щодо них прикордонники скерували до суду.
Нагадаємо, у березні чотирьох полтавців, які намагалися незаконно перетнути кордон, прикордонникам довелося зупиняти пострілами.
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