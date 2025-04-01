Двох полтавців затримали при спробі незаконного перетину кордону

Вчора, 21:01 Переглядів: 219

Днями на Волині прикордонники затримали двох 21-річних полтавців, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За попередніми даними, двох полтавців та 28-річного мешканця Запорізької й 38-річного жителя Дніпропетровської областей прикордонники зупинили за 50 м від кордону у Ковельському районі на Волині.

«Мандрівників» доправили до прикордонних підрозділів. Їм загрожує адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину державного кордону (ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Усі матеріали щодо них прикордонники скерували до суду.

Нагадаємо, у березні чотирьох полтавців, які намагалися незаконно перетнути кордон, прикордонникам довелося зупиняти пострілами.