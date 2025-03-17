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Надзвичайні новини, Полтавщина

Четверо полтавців намагалися незаконно перетнути кордон: прикордонники зупиняли їх пострілами

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 197

 

Одному з чоловіків все ж вдалося потрапити до Словаччини: ним займалися місцеві прикордонники

Днями на Закарпатті прикордонники виявили групу із чотирьох мешканців Полтавської області, які намагалися незаконно потрапити за кордон. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За попередніми даними, помітили чоловіків у камери відеоспостереження. Група реагування намагалася зупинити втікачів, коли ті уже долали інженерні конструкції на кордоні. Для цього навіть застосовували зброю. Проте одному із чоловіків усе ж вдалося потрапити через кордон до Словаччини - ним займатимуться місцеві прикордонники.

Інших трьох полтавців таки затримали. Вони розповіли, що вийшли на переправника через соціальні мережі. Кожен заплатив йому по 4000 доларів, аби без перешкод перетнути кордон.

На горе-втікачів склали адмінматеріали за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Після цього їхні матеріали скерують до суду.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині затримали мешканця Полтавської області, який збирався незаконно подорожувати Європою.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби
Теги: кордон перетин кордону прикордонники
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