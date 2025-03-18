Пісний лінивий голубець в духовці
Сьогодні, 07:03
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Смачна та корисна страва до вашого столу
Інгредієнти:
Сира сочевиця — 200 г.
Рис — 150 г.
Капуста — 350 г.
Морква — 150 г.
Імбир свіжий — 1 ч. л.
Соняшникова олія — 3 ст. л.
Спеції і прянощі за смаком.
- Сочевицю замочити у воді на ніч. Подрібнити крупу блендером. Рис відварити в підсоленій воді до напівготовності (10 хвилин). Моркву натерти на крупній тертці. Викласти моркву на гарячу сковороду з олією і обсмажити до золотистого кольору. Потім викласти до моркви сочевицю, подрібнений імбир, сіль і прянощі. Смажити ще 5-7 хвилин.
- З капусти зняти листя. Зрізати товсті місця. Викласти половину листя на дно форми для запікання. Це буде «низ» голубця. На капустяне листя викласти сочевицю з морквою, потім шар рису. Зверху накрити другою половиною листя. Для соусу розвести томатну пасту в 300 мл води. Полити голубець зверху.
- Зверху форму прикрити фольгою і випікати блюдо 40 хвилин при 200º. За 10 хвилин до кінця запікання зняти фольгу, щоб голубець підрум’янився.
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