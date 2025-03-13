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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Житомирщині затримали полтавця, який зібрався у нелегальну подорож Європою

Вчора, 22:00 Переглядів: 246

 

За відповідну плату чоловіків мали привезти у прикордонну зону в обхід усіх пунктів пропусків

Днями на Житомирщині прикордонники затримали групу чоловіків, серед яких і мешканець Полтавської області, які планували незаконно перетнути кордон і потрапити до Європи. Про це інформують у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Відомо, що полтавець разом із двома мешканцями Харківської та Дніпропетровської областей домовилися із 24-річним вінничанином, аби той перевіз їх із Києва у прикордоння, оминаючи на шляху контрольні пости. Така поїздка мала б обійтися чоловікам у кругленьку суму.

Проте перевізника разом із пасажирами прикордонники разом із представниками зупинили на Житомирщині.

 

Водія правоохоронці затримали. У нього вилучили телефон, готівку та автомобіль, а самому йому може загрожувати від семи до дев’яти років ув’язнення. На «пасажирів» склали протоколи за порушення прикордонного законодавства — спробу незаконного перетинання державного кордону й порушення правил прикордонного режиму.

Наразі триває слідство, правоохоронці намагаються встановити усіх можливих до цієї схеми осіб.

Нагадаємо, минулого місяця на Волині затримали полтавця, який сказав, що їде на день народження до товариша, а сам хотів незаконно перетнути кордон.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держприкордонслужба
Теги: кордон перетин кордону прикордонники
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