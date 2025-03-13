У Горішніх Плавнях за підтримки Ferrexpo стартував освітній проєкт Femunity&Skills

Вчора, 21:01 Переглядів: 144 Новини компаній

Урочисте відкриття курсу Femunity&Skills відбулося минулого тижня. Учасниць привітав генеральний директор Біланівського ГЗК, керівник програм соціальної корпоративної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич.

«Навчайтеся, будьте креативними. Зараз епоха великих змін, і немає суто жіночих чи чоловічих ролей, тому розвиватися в наш час дуже важливо», — підкреслив Юрій Химич.

Він побажав учасницям «сміливості, щоб змінювати своє життя». Керівниця проєкту Любов Козюра розповіла, що Femunity&Skills — це безплатна освітня ініціатива для жінок з особистісного розвитку. За її словами, для участі у програмі зареєструвалися 80

кандидаток, з яких відібрали 50 найбільш мотивованих. Для ефективного навчання створили дві паралельні групи, що протягом трьох місяців будуть зустрічатися двічі на місяць у вечірній час.

«Ми вивчили кожен мотиваційний лист, — зазначила Любов Козюра. — Прийшли дуже різні жінки, а коли зустрічаються різні думки, то народжується щось нове, і наша мета — познайомити цих жінок та створити спільноту, яка готова змінювати себе та світ навколо, щоб цінності Ferrexpo продовжували жити поза межами компанії, в громаді. Проєкт має на меті дати зрозуміти жінці, яка її самоцінність, що в неї є сила, надати інструменти, які допоможуть досягнути мети та розкрити свій потенціал».

Для однієї з учасниць, Юлії, цей проєкт спочатку був як «спосіб відпочити від гнітючої атмосфери», але вона «вже спіймала себе на думці», що з нетерпінням чекає наступних зустрічей.

«Коли мені трапилося оголошення в інтернеті, я майже одразу вирішила залишити свою анкету. Що я очікувала? Мабуть, найбільше — це відкрити для себе нові теми, горизонти, отримати яскраві враження. Але все виявилося для мене більш глибоким. Одним із таких інсайтів [осягнення, миттєве усвідомлення суті предмета чи явища — Ред.] є, наприклад, відкриття, що, виявляється, потрібно не лише постійно тримати у фокусі ідею чи ціль, заради якої все, а й чітко відстежувати, наскільки вона відповідає власній життєвій місії. А може, деякі ідеї й взагалі не мої, хоча і здаються такими, на перший погляд, а вони непомітно нав’язані суспільством», — зазначила учасниця.

Дівчина впевнена в тому, що «кожна з учасниць обов’язково відкриє в собі щось неочікуване, адже насправді ми всі такі різні й неймовірно сильні». Початок здався їй «дуже інтригуючим», де всі учасниці «отримали неймовірне натхнення».

У планах Юлії застосовувати отримані знання не тільки у професійному, а й у повсякденному житті.

«Круто, що з’явився такий простір, є багато над чим подумати, то ж далі буде», — підсумувала вона.

Ще одна учасниця, Надія, зазначила, що йшла на проєкт «познайомитися з новими людьми, не очікувала чогось нового для себе, бо у зв’язку з роботою брала участь у багатьох тренінгах, але вже на першій зустрічі відкрила для себе нові інструменти формування цілей і задач».

«Уже користуюсь новими навичками. Також відкрила для себе значущість близьких людей, які підтримують мене. Я навіть не думала, що коло людей, з якими ти контактуєш кожен день, має таке величезне значення для досягнення мрій і цілей, — зауважила співрозмовниця «Хронік тижня». — Атмосфера тренінгу дуже доброзичлива. Сподіваюся, до кінця курсу ми ближче познайомимося з іншими учасницями».

Також їй запам’яталася «своєю відкритістю і щирістю» тренерка Ірина Куливуш.

«Вона надихає ніколи не боятися рухатися вперед, незважаючи ні на кого», — підкреслила співрозмовниця.