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Кременчук, Гроші

У кременчуцькій гімназії зроблять ремонт укриття за понад мільйон гривень

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 2

 

Ремонт мають завершити до кінця 2025 року

Кременчуцька гімназія № 8 замовила ремонт частини підвальних приміщень подвійного призначення. Договір уклали з приватним підприємством «Будівельна фірма «Каріатида», роботи виконають за 1 млн 89 тисяч 612 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Ремонт мають завершити до кінця 2025 року. Закупівля проводилась без використання електронної системи, ремонт замовили напряму у підрядника. Відомо, що на матеріальні ресурси піде понад 480 тисяч гривень, ще понад 270 тисяч — на заробітні плати. 

За даними Clarity Project, фірму «Каріатида» заснували у 2001 році. Директором і засновником ПП є Петро Литвиненко.

Додамо, що торік у Кременчуцькій гімназії №8 почали облаштування другого укриття. 

За словами директорки закладу Валентини Шаргородської, у гімназії навчається 630 учнів, а перше укриття розраховане на 260 осіб, із них 50 місць відведені під дитсадок №58. Навчання проходить у змішаному форматі, перша зміна починається о 8.00, друга – о 12.00. 

Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуці виконком виділив гроші на ремонт укриття для дитсадка №32: питання розглядали у закритій частині засідання.

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Автор: Телеграф
Теги: укриття гімназія №8
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