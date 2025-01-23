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Кременчук, Гроші

У Кременчуці виконком виділив гроші на ремонт укриття для дитсадка №32: питання розглядали у закритій частині засідання

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 44

 

За словами міського голови Віталія Малецького, нині ремонт сховища триває

Кременчуцький виконавчий комітет погодив виділити гроші на облаштування сховища для дитячого садочка № 32. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 23 січня. 

Питання розглядалось у закритій частині засідання, тому відповідно невідомо, скільки виконком погодив фінансування робіт. За словами міського голови Віталія Малецького, нині ремонт сховища триває. 

Додамо, що укриття для дитсадка № 32 роблять у будинку на вулиці Шевченка, 64. Сховище знаходиться на балансі комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське». На облаштування підвального приміщення у квітні торік Кременчуцька міська рада погодила виділити 5 млн 163 тис. гривень. 

Ремонтом опікується товариство з обмеженою відповідальністю «Новобудова». Згідно з договором, який КГЖЕП «Автозаводське» уклало з «Новобудовою», вартість робіт становить майже 4,9 млн гривень.

У серпні 2024 року очікувалось, що ремонт завершать до 28 грудня. Втім вже на початку грудня стало відомо, що терміни робіт переносять. КГЖЕП «Автозаводське» і «Новобудова» уклали додаткову угоду про продовження дії договору до кінця 2025 року.

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Автор: Телеграф
Теги: укриття
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