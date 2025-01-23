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Надзвичайні новини, Полтавщина

Торік поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу понад 300 одиниць вогнепальної зброї

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 57

 

Це майже удвічі більше, ніж у 2023 році

На Полтавщині протягом 2024 року з незаконного обігу вилучено понад 300 одиниць вогнепальної зброї, що майже удвічі більше у порівнянні з 2023 роком, коли було вилучено 186 одиниць зброї. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Полтавській області Євген Рогачов.

Серед вилученого — 464 гранати, 180 автоматів, 18 гранатометів, 9 кулеметів, 10 карабінів та гвинтівок, 66 пістолетів і револьверів, 19 обрізів, 9 одиниць саморобної вогнепальної зброї, два вибухових пристрої, 65 кілограмів вибухівки, майже 73 тисячі набоїв та близько 200 одиниць інших боєприпасів.

 

— В умовах національного спротиву російській агресії суспільна небезпека незаконного обігу зброї створює «сприятливі умови» для вчинення більш тяжких злочинів, таких як терористичні акти, організована злочинність або насильницькі злочини. Наявність зброї в нелегальному обігу підвищує рівень злочинності та загрожує безпеці, — наголосив Євген Рогачов. 

 

За минулий рік слідчі поліції Полтавської області розпочали досудове розслідування у понад 259 кримінальних провадженнях за фактами незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів, а у 232 кримінальних правопорушеннях особам повідомили про підозру.

Поліціянти Полтавщини нагадують, що з 25 листопада 2024 року набув чинності закон про декларування вогнепальної зброї. Декларуванню підлягають як мисливська, так і стрілецька зброя, у тому числі бойові пістолети, автомати та боєприпаси до них.

У поліції нагадують громадянам про алгоритм декларування:

  • повідомити у поліцію про знахідку або наявну зброю за номером 102;
  • упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів.

 

Для декларування громадянам необхідно надати наступний пакет документів:

  • письмова заява;
  • паспорт-книжечка або ID-картка;
  • фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см;
  • витяг про місце проживання / реєстрацію;
  • ідентифікаційний номер.
— Після візуального огляду вогнепальної зброї фахівці дозвільної служби перевіряють отримані відомості, обліковують зброю, видають особі повідомлення про декларування, роз’яснюють правила безпеки, носіння, зберігання й перевезення та про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування поліцейські повертають зброю декларанту. Спеціальний порядок декларування буде діяти упродовж воєнного стану, — пишуть правоохоронці.

 

Нагадаємо, 11 січня ми писали, що Від початку процесу декларування, тобто з 25 жовтня 2024 року, до підрозділів поліції Полтавської області звернулися 74 особи, які задекларували 84 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого — 39 одиниць нарізної зброї, включно з 27 автоматами, та 45 одиниць гладкоствольної зброї. Також громадяни зареєстрували понад 10 тисяч набоїв різного калібру.

Нещодавно ми також повідомляли, що за минулий рік в Україні поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї16 тисяч гранат747 гранатометів, майже 2 мільйони набоїв та 3 тонни вибухівки. Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що у 2024 році поліцейські розпочали досудове розслідування у понад 5 тисяч кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини зброя декларування гранати вибухівка
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