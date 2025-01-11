На Полтавщині задекларували понад 80 одиниць зброї та 10 тисяч набоїв

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 81

Декларування допомагає впорядкувати обіг вогнепальної зброї та уникнути її нелегального використання

Від початку процесу декларування, тобто з 25 жовтня 2024 року, до підрозділів поліції Полтавської області звернулися 74 особи, які задекларували 84 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого — 39 одиниць нарізної зброї, включно з 27 автоматами, та 45 одиниць гладкоствольної зброї. Також громадяни зареєстрували понад 10 тисяч набоїв різного калібру.

Про це повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї поліції Полтавської області Роман Назарьов.

Порядок декларування:

Негайно повідомити у поліцію про знайдену або наявну зброю за номером 102. Протягом 24 годин звернутися до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї або боєприпасів. Надати пакет документів: письмова заява,

паспорт або ID-картка,

фотокартка 3.5×4.5 см,

витяг про місце проживання/реєстрацію,

ідентифікаційний код.

Поліціянти проводять огляд зброї, перевіряють документи, роз'яснюють правила безпеки та видають повідомлення про декларування. Після процедури зброя повертається власнику.

Після завершення воєнного стану громадяни зможуть зареєструвати задекларовану зброю як таку, що дозволена до зберігання та використання. Спеціальний порядок декларування діє лише на час воєнного стану.