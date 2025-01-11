На Полтавщині задекларували понад 80 одиниць зброї та 10 тисяч набоїв

Декларування допомагає впорядкувати обіг вогнепальної зброї та уникнути її нелегального використання
Від початку процесу декларування, тобто з 25 жовтня 2024 року, до підрозділів поліції Полтавської області звернулися 74 особи, які задекларували 84 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого — 39 одиниць нарізної зброї, включно з 27 автоматами, та 45 одиниць гладкоствольної зброї. Також громадяни зареєстрували понад 10 тисяч набоїв різного калібру.
Про це повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї поліції Полтавської області Роман Назарьов.
Порядок декларування:
Поліціянти проводять огляд зброї, перевіряють документи, роз'яснюють правила безпеки та видають повідомлення про декларування. Після процедури зброя повертається власнику.
Після завершення воєнного стану громадяни зможуть зареєструвати задекларовану зброю як таку, що дозволена до зберігання та використання. Спеціальний порядок декларування діє лише на час воєнного стану.
Нагадаємо, 26 листопада у Кременчуці задекларували знайдений автомат Калашникова. А протягом перших 10 днів на Полтавщині задекларували близько 20 одиниць вогнепальної зброї.
Станом на 10 грудня в Україні у підрозділах Національної поліції громадяни задекларували 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів. Окрім цього, без процедури декларування українці добровільно здали 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів.
11 грудня в Кременчуці задекларували 3 автомати Калашникова, а на Полтавщині — 30 одиниць вогнепальної зброї.
20 грудня на Полтавщині задекларували вже 45 одиниць вогнепальної зброї. З них 14 автоматів, 5 нарізних карабінів, 24 рушниці та пістолет.
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