На Кременчуччині горів будинок

Вогонь знищив покрівлю та домашнє майно, але рятувальники вберегли будинок від повного знищення
*Фото ілюстративне
10 січня о 14.41 у селі Василенки, на вулиці Лесі Українки, сталася пожежа у житловому будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
На місце події прибуло одне відділення 7-го Державного пожежно-рятувального посту. Для ліквідації займання працювала одна ланка газодимозахисної служби (ГДЗС).
Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 9 кв. м, а також домашнє майно, однак сам будинок рятувальникам вдалося врятувати.
До роботи залучалися також аварійна бригада ПрАТ «Кременчукгаз» та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.
Причини пожежі з'ясовуються.
Нагадаємо, 5 січня горів будинок на вулиці Чередницькій у Кременчуці.
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